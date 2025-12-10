Xét xử Lê Trung Khoa, Phạm Quang Thiện vào ngày 31/12

TAND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định xét xử sơ thẩm vụ án "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" vào ngày 31/12.

Lê Trung Khoa (trái) và Phạm Quang Thiện.

Các bị cáo gồm: Lê Trung Khoa (SN 1971; Quốc tịch Việt Nam; nơi thường trú trước khi xuất cảnh tại số 1, ngõ 81 đường Láng, phường Đống Đa, TP Hà Nội, trước đây là số 24 ngõ 55 đường Láng, quận Đống Đa, TP Hà Nội; hiện ở Cộng hòa Liên bang Đức; đang bị truy nã).

Ba bị cáo khác bị bắt tạm giam, gồm: Phạm Quang Thiện (SN 1978; nơi thường trú phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội); Đỗ Văn Ngà (SN 1977 tại tỉnh Gia Lai; Quốc tịch Việt Nam; nơi thường trú trước khi xuất cảnh tại xóm 7, thôn Xuân Phương, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai; nơi ở tại Thái Lan), Huỳnh Bảo Đức (SN 1984, tại TP.HCM; Quốc tịch Việt Nam; nơi thường trú và nơi ở tại 286/38 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM).

Phiên tòa sơ thẩm bắt đầu vào sáng 31/12, tại TAND TP Hà Nội.