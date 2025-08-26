Bộ GD&ĐT phản hồi về sai sót thí sinh 'đỗ thành trượt' trong tuyển sinh đại học

(VTC News) -

Thông tin từ Bộ GD&ĐT, năm 2025, tổng số thí sinh đăng ký dự thi lên tới 852.000 với 7,6 triệu nguyện vọng vào hơn 4.000 lượt ngành, chương trình đào tạo của hơn 400 trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

Quy chế tuyển sinh cho phép thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng và không cần chọn phương thức, tổ hợp xét tuyển. Trong khi đó hệ thống phần mềm xét tuyển sẽ tự lựa chọn phương thức, tổ hợp xét tuyển có lợi nhất cho thí sinh.

Do vậy, tổng số nguyện vọng thực tế phải xét tuyển trên hệ thống lên tới trên 50 triệu (mỗi nguyện vọng ngành xét theo từng phương thức, tổ hợp xét tuyển được coi như một nguyện vọng trên hệ thống), tăng khoảng 2 lần so với năm 2024.

"Với khối lượng dữ liệu rất lớn như vậy, cùng với các phương thức, điều kiện tuyển sinh đa dạng của các trường đại học, cao đẳng, việc xảy ra sai sót là khó tránh khỏi, dù ở tỷ lệ rất nhỏ", Bộ GD&ĐT nhận định.

Trước những phản ánh liên quan đến một số sai sót, sự cố trong công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025, Bộ GD&ĐT cho biết đã có phương án xử lý. (Ảnh minh hoạ)

Hầu hết sai sót tuyển sinh đã được giải quyết

Theo Bộ GD&ĐT, cũng như các năm trước, những sai sót này chủ yếu ở dữ liệu đầu vào tuyển sinh (phương thức tuyển sinh, điều kiện, tiêu chí xét tuyển, minh chứng ưu tiên của thí sinh, chứng chỉ ngoại ngữ…), một số sai sót do thao tác bằng tay của vài trường trong quá trình xét tuyển.

Tuy nhiên, do sự chuẩn bị kỹ, rút kinh nghiệm từ các năm trước, số lượng sai sót thực tế giảm hẳn so với năm 2024. Bộ GD&ĐT và các trường đại học, cao đẳng đều cử cán bộ trực đường dây nóng để nhận phản ánh, thắc mắc của thí sinh và phụ huynh qua nhiều kênh (qua số điện thoại và email có trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung) và phối hợp xử lý, giải quyết ngay vì quyền lợi chính đáng của thí sinh.

Từ tối 23/8 đến nay, mỗi ngày bộ phận phụ trách tuyển sinh của Bộ nhận được và chuyển các trường xử lý khoảng 20-30 phản ánh của thí sinh qua tất cả các kênh. Theo quy chế tuyển sinh, việc giải quyết sai sót thuộc trách nhiệm của các trường, trong trường hợp cần thiết Bộ sẽ hỗ trợ, hướng dẫn và chỉ đạo các trường đại học khác phối hợp xử lý.

Qua lắng nghe ý kiến phản ánh về sai sót lớn của một số cơ sở giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời, cho đến nay hầu hết các trường hợp đó đã được giải quyết đúng quy định.

Từ tình hình tuyển sinh, nhập học, xử lý sự cố của các trường và số liệu trên toàn hệ thống, Bộ GD&ĐT khẳng định: công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025 đến thời điểm hiện tại diễn ra đúng tiến độ, yêu cầu, đảm bảo quyền lợi của thí sinh; hệ thống tuyển sinh chung hoạt động ổn định.

"Những trường hợp chưa truy cập được thông tin trong những ngày qua là do các trường chưa hoàn thành rà soát, hoàn thiện dữ liệu. Những trường hợp đó đều được giải quyết kịp thời, đúng quy định. Tất cả thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển chắc chắn sẽ được thông báo trúng tuyển kịp thời để nhập học đúng thời hạn", Bộ GD&ĐT nhấn mạnh.

Vì sao thí sinh không nhận được thông báo trúng tuyển?

Bộ GD&ĐT cho biết để phục vụ yêu cầu cao hơn của năm 2025, hệ thống phần mềm hỗ trợ tuyển sinh chung (trong đó có hệ thống xét tuyển, lọc ảo) đã được nâng cấp, mặc dù ban đầu cũng có tình trạng quá tải, nhưng đã được khắc phục kịp thời và hoàn thành xử lý, cung cấp dữ liệu cho các trường để công bố đúng thời hạn vào ngày 22/8.

Bộ cũng tăng thời gian, số lần lọc ảo để các trường rà soát kỹ dữ liệu, giảm thiểu sai sót. Đồng thời, sau khi công bố điểm chuẩn, các trường tiếp tục cần 2-3 ngày để rà soát, sửa lỗi và hoàn thiện danh sách thí sinh trúng tuyển, thông báo cho thí sinh, đồng thời cập nhật lên hệ thống của Bộ phục vụ thí sinh xác nhận nhập học.

Như vậy, trong thời gian từ 22/8-24/8, những thí sinh trúng tuyển vào trường nào sẽ được trường đó thông báo trúng tuyển và có thể tra cứu được trên cổng thông tin do trường cung cấp. Đối với nhóm trường miền Bắc thực hiện xét tuyển chung, việc công bố danh sách trúng tuyển do Đại học Bách khoa Hà Nội là đơn vị chủ trì đảm nhận theo ủy quyền của các trường trong nhóm.

Những thí sinh không nhận được thông báo trúng tuyển hoặc do trường chưa hoàn thành cập nhật dữ liệu, chưa công bố danh sách trúng tuyển hoặc có trường hợp sai sót.

Từ 8h sáng ngày 25/8, sau khi hầu hết các trường đã tải dữ liệu danh sách trúng tuyển lên, Bộ GD&ĐT đã mở lại hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung để thí sinh xác nhận nhập học. Hệ thống hoạt động hoàn toàn ổn định. Tính đến 12h trưa 26/8 đã có hơn 560.000 thí sinh xác nhận nhập học (vượt cả tổng số thí sinh nhập học đợt 1 năm 2024).