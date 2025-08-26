Đại học Sư phạm TP.HCM đề xuất giải quyết cho thí sinh trúng tuyển ảo thế nào?

Sau khi xảy ra tình trạng thí sinh không đạt điểm chuẩn nhưng vẫn trúng tuyển, trường Đại học Sư phạm TP.HCM đã có công văn gửi lên Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) và các trường liên quan.

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM cho biết, theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, nhà trường đã công bố ngưỡng điểm trúng tuyển đại học chính quy của các chương trình đào tạo theo từng phương thức xét tuyển năm 2025 vào ngày 22/8 trên cổng thông tin điện tử của trường.

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

Tuy nhiên, sau đó, khi rà soát danh sách trúng tuyển chính thức, nhà trường nhận thấy có trường hợp thí sinh không đạt ngưỡng điểm trúng tuyển của ngành theo từng phương thức xét tuyển. Tại thời điểm này, công tác lọc ảo của Bộ GD&ĐT đã xong nên thí sinh không thể được xét ở các nguyện vọng tiếp theo.

Phía trường này cho rằng, đây là lỗi do thao tác kỹ thuật. Để đảm bảo quyền lợi của thí sinh, trường Đại học Sư phạm TP.HCM đề xuất Bộ GD&ĐT tạo điều kiện để thí sinh được tiếp tục xét tuyển ở các nguyện vọng tiếp theo.

Trường này cũng có văn bản đề nghị các trường đại học có thí sinh đăng ký liên quan hỗ trợ xét tuyển ở các nguyện vọng tiếp theo của thí sinh theo quy định.

Hiện có nhiều trường đại học có nhiều thí sinh liên quan tới việc trúng tuyển ảo của trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Chỉ riêng 1 trường đại học, số lượng này đã lên tới hàng chục thí sinh.