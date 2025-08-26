Một đại học bất ngờ thay đổi tiêu chí phụ sau lùm xùm khiến thí sinh suýt trượt

(VTC News) -

K.L - một thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025, sử dụng tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) xét tuyển vào trường Đại học Ngân hàng TP.HCM cho biết, trước khi đăng ký nguyện vọng đã tham khảo kỹ các tiêu chí, đề án mà nhà trường đưa ra, trong đó có phần: Các tổ hợp xét tuyển có môn Toán và Ngữ văn, hoặc Toán, hoặc Ngữ văn phải đạt tối thiểu 6 điểm trở lên (theo thang điểm 10, đối với các phương thức khác, điểm môn Toán và Văn được quy đổi về thang điểm 10 tương ứng).

Sau khi đọc kỹ đề án tuyển sinh của trường, K.L chọn ngành Luật kinh tế theo nguyện vọng bản thân. Tuy nhiên đến ngày 24/8, em nhận được thông tin tiêu chí trên được sửa đổi, trường đưa ra yêu cầu với nhóm ngành Luật là thí sinh phải có điểm hai môn Toán và Ngữ văn đạt tối thiểu từ 6 trở lên theo thang điểm 10.

Biết tin, nữ sinh "tuyệt vọng", liền tìm lại các thông báo tuyển sinh trước đó. K.L cho rằng trường "đã âm thầm thay đổi điều kiện xét tuyển với nhóm ngành Luật".

Lên các hội nhóm, K.L thấy nhiều thí sinh cùng hoàn cảnh giống mình, khi điểm thi cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển của trường nhưng vẫn từ đỗ thành trượt, do trường thay đổi tiêu chí phụ ở môn Toán, Ngữ văn.

Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.

Trên trang facebook chính thức, bài đăng của trường Đại học Ngân hàng TP.HCM nhận chục nghìn lượt phẫn nộ và hàng trăm bình luận từ phụ huynh, thí sinh về những bất cập trong tuyển sinh.

“Tôi là phụ huynh của thí sinh đăng ký vào ngành Luật Kinh tế và Luật của trường. Tôi đã gửi thư khiếu nại lên địa chỉ email chính thức của quý trường. Nếu ban giám hiệu, hội đồng tuyển sinh trường vẫn không có câu trả lời chính thức và thỏa đáng, tôi sẽ làm đơn kiện”, "Các con học yếu Toán thì mới phải chọn tổ hợp C00 mà nhà trường lại yêu cầu cả Toán trên 6 không khách nào chọn tổ hợp A01 và A00, thật sự rất đáng buồn cho một trường top đầu" - bình luận của các phụ huynh có con đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.

Sáng 28/6, trường Đại học Ngân hàng TP.HCM lên tiếng về vấn đề này. PGS.TS Nguyễn Đức Trung, hiệu trưởng cho biết, sau khi công bố điểm chuẩn ngày 22/8, trường nhận được một số phản ánh của thí sinh qua các kênh truyền thông về việc kết quả đạt cao hơn điểm chuẩn nhưng chưa nhận được thông báo trúng tuyển.

Nhà trường đưa ra hướng giải quyết đối với ngành Luật, Luật kinh tế, Luật kinh tế (tiếng Anh bán phần), tổng điểm xét tuyển tối thiểu là 18 (tính theo thang điểm 30). Các tổ hợp môn có Toán và Ngữ văn, hoặc Toán, hoặc Ngữ văn phải đạt tối thiểu 6 điểm trở lên theo thang điểm 10. Đối với các phương thức khác, điểm môn Toán và Ngữ văn được quy đổi về thang điểm 10 tương ứng.

Như vậy thông báo này thay đổi theo hướng có lợi cho thí sinh so với thông báo trước đó.

Ông Trung cho hay để đảm bảo thời gian xác nhận nhập học trước 17h ngày 30/8, thí sinh có thắc mắc về kết quả xét tuyển gửi thông tin về bộ phận tuyển sinh. Nhà trường cam kết đảm bảo thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển của ngành Luật, Luật kinh tế, Luật kinh tế (tiếng Anh bán phần) sẽ được xét tuyển và nhập học tại trường theo đúng các quy định.