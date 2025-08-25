Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nêu phương án khắc phục sự cố nhầm tổ hợp

Lãnh đạo trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội mới đây cho biết đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị phụ trách đăng ký, lọc ảo để rà soát dữ liệu, tìm giải pháp xử lý. Phương án chính thức được công bố là chấp nhận cả hai dạng tổ hợp D66, tùy theo chương trình phổ thông mà thí sinh theo học.

Với học sinh chương trình cũ (2006): D66 gồm Ngữ văn - tiếng Anh - Giáo dục công dân. Với học sinh chương trình mới (2018): D66 gồm Ngữ văn - tiếng Anh - Giáo dục kinh tế và pháp luật.

Trường đề nghị các thí sinh đăng ký bằng tổ hợp D66 hoặc X78 gửi thông tin trước 17h ngày 26/8 để được giải quyết. (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, những thí sinh đủ điểm chuẩn theo tổ hợp phù hợp với chương trình học sẽ được xét trúng tuyển trở lại. Trường cũng khẳng định, nếu dẫn tới tình huống tuyển vượt chỉ tiêu, nhà trường sẵn sàng chịu phạt để bảo vệ quyền lợi cho thí sinh.

Để hỗ trợ kịp thời, trường đề nghị các thí sinh đăng ký bằng tổ hợp D66 hoặc X78 gửi thông tin trước 17h ngày 26/8 để được giải quyết.

Tuy nhiên, sự cố này không chỉ dừng lại ở việc khắc phục kỹ thuật. Nhiều phụ huynh và thí sinh cho rằng lỗi tưởng như nhỏ này đã gây ra cú sốc tinh thần lớn, làm dấy lên lo ngại về tính công bằng, minh bạch trong công tác tuyển sinh đại học. “Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể đảo lộn cả tương lai của thí sinh”, một phụ huynh bày tỏ.

Vụ việc được xem như bài học đắt giá đối với các cơ sở giáo dục đại học trong mùa tuyển sinh 2025, năm đầu tiên áp dụng nhiều thay đổi về phương thức và tổ hợp xét tuyển. Các chuyên gia nhấn mạnh, bên cạnh việc xử lý thỏa đáng cho thí sinh bị ảnh hưởng, cần có giải pháp kỹ thuật và quy trình kiểm soát chặt chẽ hơn để tránh lặp lại sự cố tương tự trong các năm tới.