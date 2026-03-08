Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, nên miễn thi tốt nghiệp hay vẫn dự thi?

(VTC News) -

Nhiều học sinh và phụ huynh bày tỏ phân vân về việc có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế nhưng lo ngại những thay đổi trong tuyển sinh năm 2026 có thể ảnh hưởng đến giá trị của các chứng chỉ này khi xét tuyển đại học.

Không ít thí sinh đặt câu hỏi: Nếu dùng chứng chỉ để được miễn thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT thì có thể dùng chứng chỉ đó thay thế môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển đại học hay không?

Tại chương trình Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026 diễn ra tại Hà Nội, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết thí sinh cần tra cứu danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được Bộ cho phép sử dụng để miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Không phải tất cả chứng chỉ tiếng Anh đều được chấp nhận. Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị chuyên môn quy định rõ những loại chứng chỉ được sử dụng và mức điểm tối thiểu tương ứng. Vì vậy, thí sinh cần đối chiếu xem chứng chỉ của mình có nằm trong danh mục được công nhận và đạt mức điểm yêu cầu hay không.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo tư vấn, giải đáp thắc mắc của học sinh.

Nếu đáp ứng điều kiện, khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, thí sinh có thể lựa chọn mục miễn thi ngoại ngữ và khai báo loại chứng chỉ đang sử dụng. Khi đó, thí sinh sẽ được miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp.

Tuy nhiên, ông Thảo lưu ý việc miễn thi chỉ áp dụng để xét tốt nghiệp THPT. Còn việc chứng chỉ ngoại ngữ có được dùng để thay thế môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển đại học hay không sẽ phụ thuộc vào quy định của từng cơ sở giáo dục đại học.

Từ góc độ trường đại học, PGS.TS Vũ Thị Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, cho biết hiện nay mỗi trường có cách sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ khác nhau trong xét tuyển.

Một số trường cho phép dùng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để thay thế môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển. Tuy nhiên, cũng có trường tách chứng chỉ ngoại ngữ thành một phương thức xét tuyển riêng và vẫn sử dụng điểm thi tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển từ kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo bà, hiện có trường chấp nhận sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế thay thế một môn trong tổ hợp xét tuyển, nhưng cũng có trường không chấp nhận. Vì thế, để tăng cơ hội, các em nên "vừa xin miễn, vừa thi", rồi tùy yêu cầu của từng trường mà sử dụng trong xét tuyển. Khi đó, thí sinh vừa có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế vừa có điểm thi môn tiếng Anh để linh hoạt sử dụng theo yêu cầu của từng trường đại học.

“Có trường chấp nhận dùng chứng chỉ ngoại ngữ thay thế môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển, nhưng cũng có trường không áp dụng cách này. Vì vậy, các em nên chuẩn bị cả hai phương án để thuận lợi khi đăng ký xét tuyển”, bà Hiền khuyến nghị.

Bên cạnh đó, đại diện Trường Đại học Ngoại thương cho biết một số cơ sở đào tạo có thể sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế kết hợp với các bài thi đánh giá năng lực quốc tế hoặc các bài thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do một số trường đại học trong nước tổ chức để xét tuyển.

Tuy nhiên, thí sinh cũng cần lưu ý rằng từ năm 2026, dù sử dụng phương thức xét tuyển nào thì tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT vẫn phải đạt tối thiểu 15 điểm mới đủ điều kiện đăng ký xét tuyển đại học.

Các chuyên gia tuyển sinh khuyến nghị thí sinh cần đọc kỹ đề án tuyển sinh của từng trường đại học. Dù Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chung, mỗi cơ sở đào tạo vẫn có quyền xây dựng phương thức xét tuyển, cách quy đổi chứng chỉ và tổ hợp môn xét tuyển phù hợp với chương trình đào tạo của mình.