Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 23/1/2026 - XSGL 23/1

XSGL 23/1. Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 23/1/2026 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSGL 23/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSGL 23/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 23/1/2026 - Xổ số Gia Lai thứ Sáu ngày 23/1/2026

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày theo quy định, vé trúng không được nhận tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng chậm nhất là 5 ngày làm việc, tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được đề nghị lĩnh thưởng của người trúng thưởng. Nếu xảy ra tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng sẽ kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai do đài Phú Yên, Huế sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Ba do đài Quảng Nam và Đắk Lắk mở thưởng.

- XSMT thứ Tư do đài Khánh Hòa và Đà Nẵng mở thưởng.

- XSMT thứ Năm do đài Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu do đài Gia Lai và Ninh Thuận sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy do đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế mở thưởng.

