Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 6/2/2026 - XSGL 6/2

XSGL 6/2. Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 6/2/2026 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSGL 6/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày tính từ ngày có kết quả quay thưởng do công ty xổ số kiến thiết công bố. Quá thời hạn 30 ngày quy định, vé trúng sẽ không còn giá trị nhận tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả tiền thưởng cho người trúng thưởng chậm nhất là 5 ngày tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được đề nghị lĩnh thưởng. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng được kéo dài cho đến khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 gồm có đài Phú Yên, Huế quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 3 gồm có đài Đắk Lắk, Quảng Nam quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 4 gồm có đài Đà Nẵng, Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 5 gồm có đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 6 gồm có đài Ninh Thuận, Gia Lai quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 7 gồm có đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật gồm có đài Khánh Hòa, Huế, Kon Tum quay số mở thưởng.

