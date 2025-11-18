Người đàn ông nguy kịch sau vài ngày sổ mũi

(VTC News) -

Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, tiếp nhận bệnh nhân trong trạng thái lơ mơ, sốt cao liên tục, tiểu tiện không tự chủ. Trước đó hơn hai tuần, anh chỉ bị ngạt mũi, sổ mũi và đau đầu âm ỉ, uống kháng sinh theo đơn nhưng không cải thiện.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Quân, Trung tâm Cấp cứu A9, cho biết người bệnh khởi phát từ viêm xoang mủ cấp. Nhiễm trùng sau đó lan rộng lên vùng mặt, gây viêm tấy nửa mặt rồi nhanh chóng ảnh hưởng hệ thần kinh, khiến anh rối loạn ý thức và xuất hiện cơn co giật.

Kết quả cộng hưởng từ ghi nhận phù nề lan tỏa toàn bộ não – dấu hiệu đặc trưng của viêm tắc tĩnh mạch xoang hang, một dạng huyết khối nhiễm trùng hiếm gặp ở nền sọ.

“Dù điều trị tích cực bằng kháng sinh phổ rộng, thuốc chống phù não và hỗ trợ thở máy, tiên lượng của bệnh nhân vẫn rất nặng. Nhiễm trùng lan vào não, màng não và các mạch máu lớn, nguy cơ tử vong rất cao”, bác sĩ Quân cho biết.

Người đàn ông nguy kịch sau vài ngày ngạt, sổ mũi. (Ảnh minh hoạ)

Xoang hang là hệ thống tĩnh mạch nằm sâu dưới nền sọ, đảm nhiệm dẫn lưu máu vùng mặt và liên quan chặt chẽ tới nhiều dây thần kinh vận nhãn, thị giác. Khi khu vực này bị viêm tắc, vi khuẩn có thể gây lồi mắt, liệt vận nhãn, suy giảm thị lực, thậm chí dẫn đến viêm màng não mủ, nhồi máu não và tử vong. Tỷ lệ tử vong của bệnh lên tới 30%. Trong số người sống sót, khoảng một phần ba gặp di chứng nặng như liệt mặt hoặc mù lòa.

Theo các chuyên gia, viêm tắc tĩnh mạch xoang hang thường xuất hiện sau 5-10 ngày kể từ khi cơ thể có ổ nhiễm trùng ở mặt như viêm xoang, nhọt ở vùng mũi – môi hoặc viêm răng. Bệnh tiến triển nhanh và có thể đe dọa tính mạng chỉ trong vài ngày nếu không được can thiệp kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần đi khám ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ như đau đầu dữ dội kèm sốt cao không rõ nguyên nhân; sưng đỏ quanh mắt, lồi mắt, sụp mi, nhìn đôi. Đặc biệt, nếu tình trạng sưng lan từ một mắt sang mắt còn lại trong 24-48 giờ, đây là dấu hiệu nguy hiểm cần cấp cứu.

Để phòng bệnh, người dân không nên tự nặn mụn, nhọt ở vùng “tam giác nguy hiểm” quanh mũi và môi trên - nơi hệ tĩnh mạch thông trực tiếp với xoang hang. Việc điều trị triệt để nhiễm trùng tai mũi họng, răng miệng và tránh tự ý dùng thuốc khi có biểu hiện đau đầu, sốt kéo dài cũng rất quan trọng.

“Đây là bệnh lý thầm lặng nhưng tàn khốc. Một nốt mụn nhỏ hay cơn đau đầu thoáng qua đôi khi lại mở đầu cho cuộc chạy đua sinh tử. Người dân cần đi khám ngay khi thấy bất thường”, bác sĩ Quân cảnh báo.