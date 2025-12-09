Em họ Công Phượng: U22 Việt Nam không 'bắt tay' Malaysia để loại Indonesia

(VTC News) -

Trước trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia, khả năng 2 đội chia điểm để cùng vào bán kết SEA Games 33 được nhắc đến. Nếu cuộc đối đầu quyết định ngôi đầu bảng B có kết quả hòa, U22 Indonesia và U22 Myanmar ở bảng C chắc chắn bị loại dù chưa thi đấu với nhau. Dù vậy, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường khẳng định U22 Việt Nam không cầu hòa.

"Với cá nhân tôi và toàn đội, trận gặp U22 Malaysia không có khái niệm hòa. U22 Việt Nam hướng đến chiến thắng”, tiền vệ của U22 Việt Nam trả lời phỏng vấn trước buổi tập chiều 9/12. Quốc Cường hiện thi đấu cho câu lạc bộ Công an TP.HCM và được biết đến là em họ của Nguyễn Công Phượng.

Tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường

Nói thêm về sự chuẩn bị của U22 Việt Nam cho trận đấu với U22 Malaysia, tiền vệ này nhấn mạnh tầm quan trọng của yếu tố tinh thần và quyết tâm.

"Đầu tiên là thái độ và quyết tâm. Nếu thái độ không tốt thì thi đấu thế nào cũng khó. Những ngày qua toàn đội rất đoàn kết, đó là điều quan trọng nhất. Khó khăn chỉ là yếu tố bên ngoài. Càng khó khăn mà thành công thì càng đáng quý", Nguyễn Thái Quốc Cường chia sẻ.

Trong mọi trường hợp, đội nhì bảng A (dù là U22 Timor Leste hay U22 Thái Lan, U22 Singapore) và bảng C có tối đa 3 điểm. Do đó, U22 Việt Nam chỉ cần hòa U22 Malaysia là chắc suất vào vòng trong với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Khi đó, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đứng thứ hai ở bảng B, có 4 điểm sau 1 chiến thắng (2-1 trước U22 Lào) và 1 trận hòa.

Tuy nhiên, nếu muốn giành được ngôi đầu bảng, U22 Việt Nam cần đánh bại U22 Malaysia ở lượt trận cuối diễn ra ngày 11/12.

Lịch thi đấu bóng đá U22 Việt Nam tại SEA Games 33

Ngày 3/12 - 16h: U22 Việt Nam 2-1 U22 Lào

Ngày 11/12 - 16h: U22 Việt Nam vs U22 Malaysia

Thể thức bóng đá nam SEA Games 33

Sau khi kết thúc vòng bảng, có 4 đội tuyển tiếp tục thi đấu vòng bán kết, gồm 3 đội đầu bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Theo điều lệ môn bóng đá nam SEA Games 33, trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, tiêu chí ưu tiên để xếp hạng là hiệu số bàn thắng - bàn thua, rồi đến tổng số bàn thắng.

Nếu các đội bằng điểm và có cùng các chỉ số phụ nêu trên, vị trí xếp hạng được phân định bằng hiệu số bàn thắng - bàn thua trong các trận đối đầu trực tiếp giữa các đội này với nhau, rồi đến tổng số bàn thắng trong các trận đối đầu.

Thể thức xếp hạng này được áp dụng cho cả 3 bảng đấu cũng như khi so sánh các đội nhì bảng.