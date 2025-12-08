Xác định đội đầu tiên vào bán kết SEA Games 33, U22 Việt Nam thêm tin vui

(VTC News) -

Tối 8/12, U22 Philippines đánh bại U22 Indonesia với tỷ số 1-0 ở bảng C môn bóng đá nam SEA Games 33. Sau 2 lượt trận vòng bảng, U22 Philippines có 6 điểm và chắc chắn đứng đầu bảng đấu, trở thành đội đầu tiên giành quyền vào bán kết.

Chiến thắng của U22 Philippines có ảnh hưởng tích cực đến U22 Việt Nam. Lúc này, tại bảng C, vị trí nhì bảng là cuộc cạnh tranh giữa U22 Indonesia và U22 Myanmar. Cả 2 đội đều thua ở trận ra quân và số điểm tối đa họ giành được là 3.

U22 Philippines (áo xanh) giành quyền vào bán kết bóng đá nam SEA Games 33.

Trong khi đó, ở bảng A, đội nhì bảng nhiều khả năng là U22 Timor Leste, trừ khi U22 Singapore tạo nên "địa chấn" bằng cách đánh bại chủ nhà U22 Thái Lan ở lượt cuối. U22 Timor Leste kết thúc vòng bảng với 3 điểm và hiệu số bàn thắng - bàn thua là -3.

Trong mọi trường hợp, đội nhì bảng A (dù là U22 Timor Leste hay U22 Thái Lan, U22 Singapore) và bảng C có tối đa 3 điểm. Do đó, U22 Việt Nam chỉ cần hòa U22 Malaysia là chắc suất vào vòng trong với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Khi đó, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đứng thứ hai ở bảng B, có 4 điểm sau 1 chiến thắng (2-1 trước U22 Lào) và 1 trận hòa.

