Tuyển thủ U22 Việt Nam vừa dự SEA Games vừa học đại học

Theo tìm hiểu của Báo Điện tử VTC News, Nguyễn Xuân Bắc và Nguyễn Lê Phát là 2 tuyển thủ U22 Việt Nam vừa thi đấu SEA Games 33, vừa học đại học. Bộ đôi từng được đào tạo tại PVF-CAND đang nỗ lực theo đuổi hệ vừa học, vừa làm của trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh.

Chương trình học này được dành cho nhiều người đang là các vận động viên thể thao chuyên nghiệp, các huấn luyện viên hoặc một số cán bộ trong ngành thể thao. Lịch học của trường bố trí chủ yếu vào các buổi tối, riêng hai ngày cuối tuần sẽ học 2 buổi sáng và tối.

Xuân Bắc theo học đại học ngay khi đang dự SEA Games 33.

Việc học tập dù diễn ra theo hình thức trực tuyến nhưng được vận hành nghiêm túc. Các giảng viên liên tục tương tác và thậm chí... điểm danh bất chợt sinh viên.

Xuân Bắc hay Lê Phát dù đang thi đấu cho U22 Việt Nam tại SEA Games 33 nhưng không phải ngoại lệ. Dĩ nhiên, họ vẫn được "ưu tiên" nếu lịch thi đấu của đội trùng với lịch các buổi học.

Về cơ bản, quá trình học tập trực tuyến không ảnh hưởng đến phong độ, lịch trình sinh hoạt và tập luyện của các tuyển thủ U23 Việt Nam. Thậm chí, khi được học cùng nhiều đồng đội ở các câu lạc bộ khác nhau, Lê Phát và Xuân Bắc có phần thoải mái hơn, sẵn sàng chia sẻ ý kiến của mình nếu được giáo viên hỏi.

U22 Việt Nam dự môn bóng đá nam SEA Games 33 với tham vọng giành huy chương vàng. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik phải cẩn trọng. Tại bảng B, U22 Việt Nam chỉ xếp thứ 2, bằng điểm với Malaysia nhưng thua về chỉ số phụ.

Nguyễn Thái Sơn và đồng đội bắt buộc phải giành chiến thắng nếu muốn tự quyết tấm vé đi tiếp. Nếu hòa hoặc thua, U22 Việt Nam phải chờ kết quả 2 bảng còn lại để có thể đi tiếp nhờ tư cách đội xếp nhì bảng có thành tích tốt nhất. Theo quy định, chỉ 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì bảng vào bán kết môn bóng đá nam.