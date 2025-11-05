Dân xã đảo ở Gia Lai chằng chống nhà, kéo tàu thuyền vào bờ tránh bão Kalmaegi

Xã đảo Nhơn Châu (Gia Lai) triển khai các biện pháp phòng, chống bão Kalmeagi.
Nhằm giảm thiểu thiệt hại khi bão Kalmaegi đổ bộ vào khu vực Nam Trung Bộ, chính quyền, quân và dân xã đảo Nhơn Châu, xã đảo duy nhất tại tỉnh Gia Lai chung tay tất bật triển khai các biện pháp ứng phó.
Ngày 5/11, công tác phòng, chống cơn bão số 13 được triển khai gấp rút trên mọi khu vực xã đảo.
Từ sáng nay, trên xã đảo bắt đầu có mưa, mọi lực lượng nòng cốt trên đảo được huy động hỗ trợ người dân kéo các phương tiện đánh bắt đến nơi an toàn.
Quân và dân trên xã đảo đang "chạy đua" với thời gian nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và tài sản.
Ngư dân được bộ đội biên phòng hỗ trợ di chuyển thuyền thúng vào khu vực neo đậu an toàn và chằng chống cẩn thận.
Bộ đội trên xã đảo Nhơn Châu giúp dân chằn chống nhà cửa trước giờ bão Kalmaegi đổ bộ.
Đoàn viên thanh niên xã đảo Nhơn Châu dùng can nhựa chứa nước đề chằn chống mái nhà giúp ngư dân xã đảo.
Lực lượng dân quân tự vệ trên đảo hỗ trợ người dân tải bao cát chằn chống, giằn néo nhà cửa.
Theo ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch UBND xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai), trong hôm nay chính quyền và các đơn vị quân đội trên đảo hỗ trợ bà con giằng néo xong nhà cửa, di dời tài sản tránh cơn bão cuồng phong Kalmaegi.
"Trước dự báo gió bão rất mạnh, xã đã cho khảo sát các nhà kém kiên cố, nhà ở khu vực mặt tiền và triển khai dân quân tham gia hỗ trợ người dân xúc cát, đổ nước dằn mái tôn chống lật. Dự kiến việc giằng néo nhà cửa sẽ hoàn thành trong buổi chiều hôm nay", ông Dương Hiệp Hưng cho hay.
Theo UBND xã Nhơn Châu, hiện toàn xã có khoảng 50 hộ cần sơ tán với 150 nhân khẩu, xã đã chuẩn bị 20 địa điểm cho bà con tới nơi an trú. Ngoài ra, trên xã đảo còn có một công trình hầm tránh trú kiên cố quy mô 2.000 người, trong tình huống gió bão quá mạnh sẽ đưa người dân xuống đây tránh trú.
Để đảm bảo ổn định nguồn cung lương thực thực phẩm,xã chuẩn bị 15 tấn gạo, 4 tấn hàng dự trữ của lực lượng vũ trang và hơn 500 thùng mì tôm, sẵn sàng bảo đảm nhu cầu thiết yếu trong thời gian bão đổ bộ.
Đối với các lồng bè nuôi thủy sản, người dân chủ động gia cố, chằng buộc chắc chắn nhằm hạn chế thiệt hại, tránh mất trắng tài sản.