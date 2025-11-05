Dân xã đảo ở Gia Lai chằng chống nhà, kéo tàu thuyền vào bờ tránh bão Kalmaegi

Theo UBND xã Nhơn Châu, hiện toàn xã có khoảng 50 hộ cần sơ tán với 150 nhân khẩu, xã đã chuẩn bị 20 địa điểm cho bà con tới nơi an trú. Ngoài ra, trên xã đảo còn có một công trình hầm tránh trú kiên cố quy mô 2.000 người, trong tình huống gió bão quá mạnh sẽ đưa người dân xuống đây tránh trú.