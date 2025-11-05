Giá tôm hùm tại Đắk Lắk giảm trước bão số 13 Kalmaegi

Ngày 5/11, tại các xã, phường ven biển thuộc tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk, không khí chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi diễn ra khẩn trương. Người dân tất bật neo đậu tàu thuyền, di chuyển các bè nuôi tôm hùm từ vùng nước sâu vào gần bờ và tranh thủ thu hoạch những lồng tôm đã đạt kích cỡ thương phẩm để bán cho thương lái trước khi bão đổ bộ.

Ghi nhận của Báo Điện tử VTC News tại khu vực Lỗ Sâu, khu phố Mỹ Thành, phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk hàng chục xe đông lạnh nối đuôi nhau chờ thu mua tôm hùm của người dân. Hoạt động mua bán diễn ra tấp nập từ sáng sớm đến tối muộn, ai cũng hối hả, lo kịp thời thu hoạch để tránh thiệt hại khi bão đổ bộ.

Bà Trần Thị Mỹ (47 tuổi, ở KP.Mỹ Thạnh) cho biết gia đình bà có khoảng 20 lồng tôm đến kỳ xuất bán nhưng chưa định thu hoạch nhưng bão về nên bán vội. "Nghe tin bão về, tôi phải bán để tránh thiệt hại, dù giá thấp hơn ngày thường từ 50.000 đến 70.000 đồng/kg. Mấy ngày trước giá bán tôm hùm khoảng 810.000 - 820.000 đồng/kg, nay chỉ còn 750.000 - 770.000 đồng/kg ”, bà Mỹ nói.

Còn bà Huỳnh Mỹ Kiều, một hộ nuôi lâu năm tại khu phố Mỹ Thạnh, chia sẻ: “Dù giá có giảm nhưng nếu để lại, gặp bão làm ngộp, chết thì sẽ lỗ nặng hơn. Sau bão còn hoàn lưu mưa lớn, nước đục đổ về tôm cũng chết, kiểu gì cũng thiệt hại. Giờ thu được phần nào hay phần đó”.

Các thương lái những ngày qua cũng tăng cường thu gom tôm hùm. Một số người cho biết, lượng tôm thu mua tăng gấp đôi ngày thường, có thương lái gom đến cả chục tấn mỗi ngày để kịp vận chuyển cho các mối tiêu thụ. Tuy vậy, việc thu mua trong điều kiện gấp rút cũng đi kèm áp lực vận chuyển, bảo quản, phân loại.

Theo thống kê từ Chi cục Thủy sản Đắk Lắk, vịnh Xuân Đài lâu nay được xem là thủ phủ tôm hùm, với 129.321 lồng nuôi tôm thịt và 395 lồng tôm ương. Còn theo số liệu từ UBND phường Xuân Đài, hiện địa phương có 537 bè/ 27.000 lồng nuôi tôm hùm, có khoảng 1.500 lao động đang làm việc. Từ ngày 3/11 địa phương đã thông báo đến các hộ nuôi tôm có giải pháp bảo vệ an toàn, tổ chức thu hoạch sớm.

Còn tại Tại xã Đại Lãnh (tỉnh Khánh Hòa), người dân cũng đang khẩn trương thu hoạch và xuất bán các loại thủy, hải sản có giá trị cao như tôm hùm, cá bớp, cá chim trắng để “chạy bão”.

Bà Đinh Thị Hợi, trú thôn Đầm Môn cho biết gia đình nuôi 34 lồng tôm hùm xanh với tổng vốn đầu tư hơn 2,5 tỷ đồng. Lo ngại bão số 13 có thể gây hư hại lồng bè, thất thoát tôm nuôi, gia đình đã chủ động xuất bán một nửa số lồng dù giá thành có giảm hơn so với trước kia. "Tôm hùm xanh hiện được thương lái thu mua với giá 780.000 đồng/kg, thấp hơn trước đây 40.000 đồng (giá cũ 820.000 đồng/kg)" - bà Hợi nói.

Hiện toàn xã Đại Lãnh có gần 1.000 hộ nuôi trồng thủy, hải sản với khoảng 35.000 ô lồng, chủ yếu là cá bớp, tôm hùm và một số loài có giá trị kinh tế cao.

Đắk Lắk ra lệnh cấm biển

Sáng 5/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ra lệnh cấm biển để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển khi đang có bão số 13.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Chủ tịch UBND 12 xã, phường ven biển thông báo cấm tàu thuyền ra khơi và các hoạt động đánh bắt thủy, hải sản trên biển từ 6h ngày 5/11.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thủy sản phối hợp với các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để chủ động thông báo, cho ngư dân hoạt động đánh bắt trên biển trở lại sau bão; có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn khi hành nghề.

Các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương ven biển triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh bão. Tuyệt đối không cho người ở lại trên tàu, lồng bè nuôi trồng thủy sản, chòi canh.

Cùng ngày, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành công điện về việc khẩn trương triển khai phương án ứng phó với bão số 13 và mưa lớn, lũ lụt trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, bão số 13 có cường độ rất mạnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm túc cách chỉ đạo trước đó với phương châm "chủ động từ sớm, từ xa", với tinh thần quyết liệt nhất, lường trước kịch bản xấu nhất.

Triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.