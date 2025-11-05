Chạy đua thời gian 'vá' bờ biển ở Đà Nẵng trước thềm bão số 13 đổ bộ

2 tháng gần đây, bờ biển Hội An thuộc phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng, bị đặt trong tình trạng báo động khi sóng lớn liên tục công phá do ảnh hưởng của mưa bão. Trước tình hình bão số 13 (tên quốc tế Kalmaegi) dự kiến đổ bộ, người dân địa phương không khỏi nơm nớp lo sợ.
Tổng chiều dài các điểm sạt lở tại bờ biển Hội An khoảng 3,5km. Thời gian qua, sau khi quật ngã những hàng dừa, phi lao, sóng lớn tiếp tục "ngoạm" sâu vào bờ và uy hiếp khu villa, nhà hàng,... ven biển Hội An.
Trước thềm bão số 13 đổ bộ, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng và Quân khu 5 đã có mặt tại khu vực bờ biển Hội An để gia cố các vị trí đang bị xói lở nghiêm trọng.
Thượng tá Nguyễn Hoàng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, cho biết trước tình hình sạt lở nghiêm trọng tại bờ biển phường Hội An Tây, đơn vị đã huy động 560 chiến sĩ gồm lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng và Quân khu 5 triển khai gia cố bờ biển tại 3 địa điểm.
Theo Thượng tá Nguyễn Hoàng, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng và phương tiện gồm xe múc, xe tải, cuốc xẻng, bao cát, vải địa và các khối bêtông đúc sẵn để gia cố, chèn chống các đoạn sạt lở nghiêm trọng, xung yếu.
Các lực lượng đang chạy đua thời gian để "vá" bờ biển Hội An nhằm chống chọi với sức công phá dữ dội của sóng biển khi bão số 13 đổ bộ.
Rất nhiều khối bêtông được đúc sẵn đã được tập kết tại bờ biển Hội An để phục vụ cho việc gia cố.
Việc "vá" những đoạn bờ biển bị xói lở nặng đang được triển khai một cách khẩn trương.
Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng, cho biết do tác động của bão số 12 gây mưa lớn và sóng biển xâm thực, bờ biển Hội An sạt lở rất nghiêm trọng. TP Đà Nẵng đã giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố có những giải pháp tạm thời để hạn chế sạt lở, đặc biệt là chống chọi với cơn bão Kalmaeigi sắp đổ bộ.