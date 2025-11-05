Đóng

Bão số 13 Kalmaegi mạnh lên cấp 13, nguy cơ Huế - Khánh Hòa ngập sâu

(VTC News) -

Bão số 13 Kalmaegi vào giữa Biển Đông sáng 5/11, tâm bão cách Song Tử Tây 560km với sức gió cấp 13, giật cấp 16, nguy cơ khu vực Huế - Khánh Hòa ngập sâu.

Quỳnh Giang
