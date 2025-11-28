Sóng lớn đánh lật thuyền thúng, 1 người mất tích trên biển ở Lâm Đồng

(VTC News) -

Sáng 28/11, UBND xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng, huy động nhiều lực lượng tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân S. (40 tuổi) bị sóng lớn cuốn trôi đêm 27/11.

Lực lượng chức năng tìm kiếm ông S. mất tích trên biển Lâm Đồng. Ảnh: Người dân cung cấp

Thông tin ban đầu, lúc 17h ngày 27/11, vùng ven biển Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ) xuất hiện sóng biển lớn trên diện rộng.

Sóng biển đã đánh hư hại nghiêm trọng kè biển tại phường Mũi Né và đánh vào ven bờ các phường Phú Thủy, xã Liên Hương.

Tại Liên Hương, sóng lớn cao tràn sâu vào khu vực dân cư. Thời điểm này, ông S. dùng thúng bơi ra ghe đang đậu ven biển để kiểm tra ghe, khi trở vào sóng lớn làm lật thúng và ông S. mất tích.

Ngay sau đó, gia đình ông S. đã có mặt tại khu vực biển mà ông mất tích cùng người dân và lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân.

Thông tin từ cơ quan chức năng, biển khu vực Bình Thuận cũ đang động rất mạnh, sóng cao liên tục dập vào bờ rất nguy hiểm.

Trước đó, ngày 8/10, tại Lâm Đồng cũng xảy ra việc ông H.T.P (53 tuổi, ngụ phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng), rơi xuống biển tử vong với nhiều nghi vấn khi người này cùng nhóm thuyền viên ngồi nhậu trên tàu cá đang neo đậu trong cảng cá La Gi.

Tối 8/10, Công an phường Phước Hội (Lâm Đồng) nhận tin báo ông P rơi xuống biển nên có mặt tại hiện trường. Cơ quan chức năng xác định, vị trí người đàn ông này rơi xuống nước nằm gần cảng cá La Gi, thuộc khu phố 11, phường Phước Hội. Công an phối hợp Bộ đội Biên phòng, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ khu vực VIII triển khai công tác tìm kiếm. Sau hơn một giờ tìm kiếm, thi thể ông P được tìm thấy và đưa lên bờ.