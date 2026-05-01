Kết quả Hà Nội 2-1 Đà Nẵng: Trọng tài rút 2 thẻ đỏ

(VTC News) -

Tối 1/5, câu lạc bộ Hà Nội đánh bại Đà Nẵng trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) ở vòng 21 V.League 2025-2026. Trọng tài rút ra 2 thẻ đỏ ở trận đấu này. Phạm Xuân Mạnh ghi bàn quyết định ở cuối hiệp một.

Đội bóng Thủ đô nhập cuộc tốt với bàn thắng ở ngay phút thứ ba. Từ quả đá phạt của Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Anh Tiệp đánh đầu hiểm hóc ghi bàn mở tỷ số. Đây là bàn thắng thứ hai trong 2 trận đấu liên tiếp của trung vệ 20 tuổi.

Hà Nội đấu với Đà Nẵng ở vòng 21 V.League 2025-2026. (Ảnh: Trường Giang)

Sau khi vượt lên sớm, đội chủ nhà chơi không tốt và có phần lúng túng. Đà Nẵng gỡ hoà ở phút 21 trong pha bóng mà chính Anh Tiệp không thể bọc lót cho đồng đội mắc lỗi vị trí. Nguyễn Minh Quang sút trượt nhưng lại tạo cơ hội cho Milan Makaric dễ dàng ghi bàn.

Bàn thua khiến Hà Nội tập trung hơn và giành lại thế kiểm soát. Đội chủ nhà tăng dần sức ép và tái lập thế dẫn bàn trước khi hiệp một khép lại. Phạm Xuân Mạnh băng vào đón quả tạt từ cánh trái của Nguyễn Công Nhật và đánh đầu tung lưới Đà Nẵng.

Xuân Mạnh ghi bàn giúp Hà Nội thắng Đà Nẵng. (Ảnh: Trường Giang)

Đội khách càng thêm bất lợi trong hiệp hai khi Nguyễn Đức Anh bị truất quyền thi đấu. Cầu thủ này nhận thẻ đỏ sau tình huống giẫm vào người Daniel Passira (Hà Nội).

Trong thế thiếu người, CLB Đà Nẵng không thể tấn công hiệu quả. Đội khách vẫn tạo ra cơ hội từ tình huống cố định nhưng không làm khó được thủ môn Quan Văn Chuẩn. Ở chiều ngược lại, Hà Nội cũng có những pha bỏ lỡ, trong đó đáng tiếc nhất là cú sút dội cột của Hoàng Hên.

Cơ hội có điểm mở ra với đội khách trong thời gian bù giờ. Các cầu thủ Hà Nội có vài phút lo lắng về nguy cơ phải chịu phạt đền. Dù vậy, trọng tài xem kỹ băng hình và xác định không có pha phạm lỗi. Ít phút sau, đội bóng Thủ đô nhận thẻ đỏ khi Vũ Tiến Long húc đầu vào cầu thủ đối phương.

Tuy nhiên, khi quân số cân bằng, thời gian còn lại không đủ để Đà Nẵng gỡ hoà. Hà Nội FC giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Hà Nội 2-1 Đà Nẵng Anh Tiệp 3' 21' Makaric Xuân Mạnh 45'

Đội hình Hà Nội vs Đà Nẵng

Hà Nội: Quan Văn Chuẩn (1), Phạm Xuân Mạnh (7), Đậu Văn Toàn (8), Đỗ Hoàng Hên (11), Nguyễn Hai Long (14), Nguyễn Công Nhật (22), Lê Xuân Tú (25), Nguyễn Anh Tiệp (33), Adriel (35), David Fisher (77), Đỗ Hùng Dũng (88).

Đà Nẵng: Nguyễn Văn Toản (89), Đặng Anh Tuấn (6), Milan Makaric (9), Nguyễn Đức Anh (15), Phạm Đình Duy (18), Joel Pissano (19), Lê Vũ Quốc Nhật (22), Nguyễn Hồng Phúc (23), Võ Nguyên Hoàng (28), Vũ Văn Sơn (56), Đỗ Phi Long (95).