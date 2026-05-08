‘Nổ’ làm được thủ tục đất đai, người đàn ông lừa 21 bị hại

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đang thực hiện điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại các xã Bến Hải, xã Gio Linh và xã Cửa Việt (Quảng Trị) trong thời gian từ tháng 04/2023 đến tháng 10/2023 theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số C126/QĐ-VPCQCSĐT ngày 26/3 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị.

Kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 04/2023 đến tháng 10/2023, bị can Trần Quang Thắng (SN 1990, thường trú thôn 5, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) có hành vi đưa ra các thông tin gian dối về việc có thể thực hiện các thủ tục đất đai như: Chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhập thửa, tách thửa.... nhằm tạo lòng tin cho các bị hại.

Thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị về việc phối hợp tìm người bị hại trong trong vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Trần Quang Thắng thực hiện. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Do tin tưởng, 21 bị hại là người dân tại các xã Bến Hải, xã Gio Linh và xã Cửa Việt giao tiền cho Thắng để nhờ làm các thủ tục nói trên. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Thắng không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt với tổng số tiền là 780.200.000 đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thông báo, nếu là bị hại có liên quan đến bị can Trần Quang Thắng thì liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị (đường Điện Biên Phủ, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) hoặc điều tra viên Thái Anh Sơn qua số điện thoại 0935.027.555 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.