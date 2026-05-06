Chủ tịch IEMS cầm đầu dây lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh, thu lợi gần 200 tỷ

Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an phát hiện đường dây lừa đảo, tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh không hợp pháp, quy mô đặc biệt lớn.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Đỗ Văn Mạnh (SN 1982, Chủ tịch hội đồng Viện khoa học quản lý giáo dục IEMS), Đặng Thị Huyền (SN 1996, nhân viên IEMS) và một bị can người Ấn Độ về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng núp bóng học viện Bright online LLC tổ chức thi trực tuyến, cấp chứng chỉ theo khung tham chiếu châu Âu khi chưa được cấp phép tại Việt Nam đánh vào nhu cầu có chứng chỉ nhanh, dễ, các đối tượng quảng cáo sai sự thật, lừa hàng chục nghìn người tham gia, thu lợi bất chính gần 200 tỷ đồng.

Công an tỉnh Phú Thọ thi hành lệnh bắt đối với Đỗ Văn Mạnh.

Để làm rõ hành vi, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác định Đỗ Văn Mạnh là đối tượng cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động.

Theo Đại uý Đỗ Văn Phú, Phó trưởng phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ, đây là vụ án có tính chất, quy mô đặc biệt lớn, các đối tượng hoạt động phạm tội trong thời gian dài với thủ đoạn tinh vi, đặc biệt có yếu tố nước ngoài.

Các đối tượng sử dụng pháp nhân tại Việt Nam, ký kết hợp đồng thoả thuận hợp tác liên kết với một pháp nhân là công ty có trụ sở tại Mỹ, nhằm tạo sự tin tưởng của người dân, và đặc biệt là để né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Ngoài ra, các đối tượng còn tổ chức các hoạt động tuyển sinh, thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh giống các tổ chức đã được Bộ Giáo dục - Đào tạo phê duyệt, từ đó khiến người dân tin tưởng, không kiểm tra tính pháp lý ngoại ngữ này.

Cơ quan công an đề nghị, những cá nhân đã tham gia các kỳ thi do các đường dây này tổ chức, chủ động liên hệ để được hướng dẫn xử lý theo quy định.