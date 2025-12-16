Trọng tài bỏ mặc võ sĩ Việt Nam bất tỉnh, đối thủ phạm quy vẫn được xử thắng

(VTC News) -

Sáng 16/12, các võ sĩ Việt Nam liên tiếp nhận thất bại vì những quyết định gây tranh cãi của trọng tài ở môn pencak silat. Sau khi võ sĩ Vũ Văn Kiên (hạng 60 kg) bị xử thua vì trọng tài tính lỗi ra đòn triệt hạ, đồng đội của anh là Nguyễn Minh Triết ở hạng cân 65 kg nhận thất bại trong hoàn cảnh hoàn toàn ngược lại.

Trong một tình huống tấn công quyết liệt, võ sĩ Muhammad Izzul Irfan Marzuki (Malaysia) đấm thẳng vào cổ của Nguyễn Minh Triết. Cú đánh khiến võ sĩ Việt Nam lập tức ngã xuống sàn, ôm cổ và tỏ rõ sự đau đớn, không thể tiếp tục thi đấu. Minh Triết thậm chí bị nôn ngay trên võ đài. Trọng tài buộc phải cho dừng trận đấu để đội ngũ y tế nhanh chóng vào sân kiểm tra và chăm sóc cho Nguyễn Minh Triết.

Sau thời gian hội ý và xem xét tình huống trên sân, tổ trọng tài đã đưa ra quyết định xử thắng cho vận động viên người Malaysia. Đáng chú ý, dù Nguyễn Minh Triết vẫn nằm bất động trên sàn đấu, trọng tài và ban tổ chức vẫn bỏ mặc để thực hiện thủ tục kết thúc trận đấu.

Trọng tài bỏ mặc võ sĩ Việt Nam nằm sàn để cho vận động viên Malaysia thắng trận.

Quyết định này gây ra nhiều tranh cãi. Theo luật thi đấu đối kháng môn pencak silat, vận động viên bị xử thua nếu thực hiện đòn đánh vào vùng không có giáp trực tiếp làm đối thủ mất khả năng thi đấu. Đây cũng là lý do võ sĩ Vũ Văn Kiên bị xử thua ở trận đấu trước đó dù đang trên thế thắng.

Ở trận bán kết hạng cân -60kg môn Silat, Vũ Văn Kiên là người chiếm ưu thế rõ rệt về điểm số. Trong thế không còn đường lui, võ sĩ chủ nhà buộc phải dồn lên tấn công với hy vọng xoay chuyển cục diện.

Văn Kiên tung cú đá chuẩn xác, được trọng tài ghi nhận thêm 2 điểm. Thế nhưng ngay sau đó, võ sĩ Thái Lan bất ngờ đổ gục xuống sàn, ôm mặt đau đớn, khiến đội ngũ y tế phải lập tức vào cuộc. Sau thời gian hội ý, quyết định cuối cùng của trọng tài lại khiến khán giả sững sờ: Vũ Văn Kiên bị xử thua. Võ sĩ Việt Nam không kìm được nước mắt vì uất ức ngay trên sàn đấu.

Trước đó, ngày 15/12, đội tuyển Pencak Silat Việt Nam khép lại vòng tứ kết nội dung đối kháng tại SEA Games 33 với thành tích toàn thắng 7 trận. Trong đó, hai chiến thắng của Vũ Văn Kiên và Nguyễn Minh Triết vào ngày 14/12 đã đưa tổng cộng 10 võ sĩ vào vòng bán kết, đảm bảo ít nhất ba tấm HCĐ cho SEA Games 33.