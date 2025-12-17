Đối thủ chơi xấu vẫn thua, võ sĩ Việt Nam chê 'không có chuyên môn còn đánh xấu'

(VTC News) -

Sáng 17/12, vận động viên Nguyễn Tấn Sang giành huy chương vàng pencak silat hạng cân 80 kg sau khi đánh bại Bunchit Suthat (Thái Lan) ở chung kết. Võ sĩ Việt Nam chỉ trích đối thủ dùng nhiều đòn chơi xấu, sử dụng chiêu trò dù không thành công.

"Tôi từng thi đấu với bạn đối thủ người Thái Lan này ở SEA Games năm 2023. Lúc đó, bạn ấy cũng đánh xấu, đánh vào cằm khiến tôi ngất. Bạn bị xử thua", võ sĩ Nguyễn Tấn Sang cho biết.

"Lần này em gặp lại, tôi nghĩ bạn sẽ chơi đẹp nhưng không ngờ, chuyên môn của bạn không tốt mà lối đánh cũng y như vậy, thậm chí còn đánh xấu nhiều hơn. Tôi cũng không ngờ đến tình huống đó. Tôi muốn thi đấu với tinh thần thượng võ để làm sao không chỉ là thi đấu lần này mà gặp những lần sau còn dễ nhìn mặt nhau, dễ nói chuyện với nhau. Dù vậy, đối phương chắc không nghĩ vậy".

Võ sĩ Nguyễn Tấn Sang

Theo nhà vô địch hạng cân 80 kg, đối thủ của anh có ý định dùng chiêu trò để lật ngược tình thế khi bị dẫn điểm sâu. Tuy nhiên, Nguyễn Tấn Sang và các huấn luyện viên cảnh giác sau khi chứng kiến 2 võ sĩ Việt Nam bị xử thua ấm ức ở các trận bán kết hôm qua (16/12).

"Ở trận bán kết, 2 vận động viên của đội Việt Nam cũng thua ở tình huống tương tự. Gần cuối trận, đối thủ không thể nào thắng được nữa thì sẽ sử dụng chiêu trò để thay đổi cục diện trận đấu, để ép vận động viên Việt Nam phạm lỗi hoặc xử thua. Tôi cũng rất lo lắng", võ sĩ sinh năm 1999 cho biết.

Bunchit Suthat tung ra đòn đá triệt hạ nhằm vào đầu gối của vận động viên Việt Nam. Nguyễn Tấn Sang nằm sân. Tuy nhiên, trọng tài vẫn công nhận điểm cho võ sĩ chủ nhà. Tấn Sang quyết định nén đau thi đấu tiếp. "Nếu tôi không đứng dậy, võ sĩ Thái Lan đã thắng bằng cách đó rồi".

Anh nói thêm: "Trước khi vào thi đấu, tôi chỉ nghĩ một điều rằng mình đi được 70% chặng đường rồi, còn lại 30% có gì nữa đâu mà mất, còn gì nữa đâu mà không thi đấu, còn gì nữa đâu mà không chiến hết mình. Tâm lý của tôi vô cùng thoải mái. Dù có thua bạn, mà thua trên thế thắng vẫn được. Nếu thắng, tôi sẽ hiên ngang đi ra khỏi thảm chứ không thắng theo kiểu cúi mặt đi".