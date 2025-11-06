Bậc cầu thang nên ốp gỗ hay đá?

(VTC News) -

Cầu thang không chỉ là nơi kết nối giữa các tầng mà còn là điểm nhấn quan trọng trong không gian nội thất. Việc lựa chọn vật liệu ốp cho bậc cầu thang, gỗ hay đá – ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ, độ bền, chi phí cũng như độ an toàn trong quá trình sử dụng.

Cầu thang ốp gỗ

Cầu thang ốp gỗ được yêu thích bởi vẻ đẹp tự nhiên, sang trọng và ấm áp. Ưu điểm nổi bật của cầu thang ốp gỗ là tính thẩm mỹ. Theo đó, màu sắc và vân gỗ tự nhiên tạo cảm giác gần gũi, tinh tế. Khi kết hợp với tay vịn và lan can gỗ hoặc kính, cầu thang trở thành điểm nhấn mềm mại, sang trọng.

Cầu thang ốp gỗ. (Ảnh: Sàn Gỗ Đào Gia)

Ngoài ra, khi di chuyển, cầu thang ốp gỗ ít gây tiếng ồn, bề mặt không quá lạnh như đá, đặc biệt phù hợp với nhà có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi. Cầu thang ốp gỗ còn dễ thi công, có thể đánh bóng hoặc sơn lại khi trầy xước.

Tuy nhiên, nếu không xử lý kỹ, gỗ dễ co ngót khi gặp ẩm hoặc nhiệt độ thay đổi. So với đá, gỗ cần bảo dưỡng định kỳ để duy trì độ bền và màu sắc. Một nhược điểm khác của cầu thang ốp gỗ là chi phí cao.

Cầu thang ốp đá

Cầu thang ốp đá phù hợp với những ngôi nhà hiện đại, có phong cách sang trọng hoặc tối giản. Vật liệu phổ biến gồm đá granite (hoa cương) và đá marble (cẩm thạch).

Cầu thang ốp đá có ưu điểm độ bền cao. Đá tự nhiên có khả năng chịu lực, chống mài mòn và va đập tốt, phù hợp với không gian có tần suất đi lại cao.

Cầu thang ốp đá. (Ảnh: Đá hoa cương Tiến Lộc)

Với bề mặt trơn bóng, cầu thang ốp đá lau chùi dễ dàng, không bị thấm nước, không bám bẩn.

Bậc cầu thang ốp đá còn tạo cảm giác sang trọng. Đá granite tối màu mang đến vẻ hiện đại; còn đá marble sáng màu giúp không gian thêm sáng và tinh tế.

Tuy nhiên, vào mùa lạnh, đá dễ gây cảm giác buốt chân. Nếu không xử lý chống trượt, dễ xảy ra trơn ngã, nhất là với gia đình có trẻ nhỏ. Khi thi công, cầu thang ốp đá cần đảm bảo kết cấu chịu lực tốt.

Nên ốp gỗ hay ốp đá cho cầu thang?

Theo các chuyên gia nội thất, ốp gỗ hay ốp đá cho cầu thang tùy thuộc vào phong cách thiết kế, mục đích sử dụng và ngân sách của gia đình.

Nếu thích sự ấm cúng, nhẹ nhàng và hướng đến không gian thân thiện, cầu thang ốp gỗ là lựa chọn hợp lý. Đặc biệt, nhà phố hoặc nhà có diện tích nhỏ nên chọn gỗ sáng màu để không gian thêm thoáng.

Nếu ưu tiên độ bền, dễ bảo dưỡng và phong cách hiện đại, sang trọng, cầu thang ốp đá sẽ phù hợp hơn. Gia chủ có thể kết hợp đá với tay vịn gỗ hoặc lan can kính để tạo sự cân bằng giữa cứng và mềm.

Dù ốp gỗ hay ốp đá, điều quan trọng nhất vẫn là chọn loại vật liệu chất lượng, chống trơn trượt và phù hợp với không gian tổng thể. Một chiếc cầu thang được thiết kế hài hòa, bền đẹp sẽ góp phần nâng tầm giá trị cho ngôi nhà bạn.