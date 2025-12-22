Bỉm Gooby đạt chứng nhận Dermatest của Đức ở mức an toàn cao nhất

(VTC News) -

Chứng nhận Dermatest là gì?

Dermatest là một trong những tổ chức kiểm nghiệm da liễu uy tín hàng đầu của Đức, được thành lập từ năm 1978. Tới nay, Dermatest đã trở thành tiêu chuẩn vàng trong lĩnh vực đánh giá độ an toàn của các sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da, bao gồm mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân, thiết bị y tế, vải sợi và đặc biệt là tã/bỉm trẻ em.

Chứng nhận Dermatest được cấp ở các dòng tã/bỉm Gooby.

Các bài kiểm tra của Dermatest được thực hiện trực tiếp trên da các tình nguyện viên với sự giám sát của bác sĩ da liễu với kết quả được phân mức từ “Tốt”, “Rất tốt” đến “Xuất sắc”.

Trong đó, mức “Xuất sắc” (Excellently) là mức cao nhất, chỉ dành cho những sản phẩm vượt qua toàn bộ quy trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt mà không gây bất kỳ kích ứng nào trên da người thử nghiệm. Đây được xem là bảo chứng quan trọng cho sự an toàn, đặc biệt với những sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh, đối tượng có làn da mỏng manh và nhạy cảm nhất.

Hình ảnh được ghi nhận từ website chính thức của Dermatest, nơi phụ huynh dễ dàng kiểm chứng.

Tại thị trường Việt Nam, Chuyên gia bỉm đêm Gooby đang từng bước khẳng định vị thế bằng triết lý phát triển xuyên suốt: luôn đặt sự an toàn của trẻ lên hàng đầu.

Việc đạt chứng nhận Dermatest mức “Xuất sắc” không chỉ là minh chứng thuyết phục cho cam kết ấy, mà còn giúp Gooby xây dựng niềm tin vững chắc trong cộng đồng cha mẹ Việt về một sản phẩm được kiểm định theo tiêu chuẩn khoa học nghiêm ngặt. Nhờ đó, Gooby không chỉ nổi bật giữa nhiều thương hiệu bỉm trên thị trường mà còn củng cố đáng kể uy tín của mình ở phạm vi quốc tế.

Ngoài chứng nhận Dermatest từ Đức, Gooby còn vượt qua bài kiểm tra với 10 phương diện kiểm định và chứng nhận cấp bởi 7 tổ chức uy tín trên toàn cầu.

Các sản phẩm nổi bật nhất của Gooby

Song song với việc xây dựng danh tiếng qua các tiêu chuẩn chất lượng, Gooby cũng phát triển danh mục sản phẩm đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu của trẻ từng giai đoạn phát triển của trẻ.

Ba dòng sản phẩm nổi bật của thương hiệu gồm Gooby Premium, Gooby Extra và Gooby Extra Newborn, mỗi dòng sở hữu những ưu điểm riêng biệt, song đều theo đuổi tiêu chí: an toàn - khô thoáng - mềm mại.

Các dòng sản phẩm của Gooby.

Gooby Premium

Gooby Premium được đánh giá là dòng bỉm đêm cao cấp, đây cũng là một trong những sản phẩm tiên phong về bỉm đêm trong thị trường tã bỉm hiện nay. Sản phẩm có hai phiên bản: Bỉm dán và bỉm quần, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của từng độ tuổi và thể trạng của bé.

Điểm nổi bật của Gooby Premium nằm ở lõi thấm hút cải tiến kết hợp hạt SAP cao cấp, giúp tăng cường khả năng thấm hút, phân tán chất lỏng nhanh và hạn chế tối đa hiện tượng thấm ngược, yếu tố quyết định chất lượng của một chiếc bỉm đêm.

Bên cạnh đó, dòng Premium còn sở hữu thiết kế Extra Size với lõi thấm hút tiết diện rộng và vách chống tràn kép cao đến 5cm, giúp giảm đáng kể tình trạng tràn bỉm, đặc biệt tại vùng lưng và hai bên đùi, những vị trí dễ rò rỉ nhất khi trẻ ngủ và vận động.

Nhờ những cải tiến này, Gooby Premium được nhiều cha mẹ đánh giá phù hợp cho giấc ngủ dài, giữ da bé khô thoáng suốt đêm và hạn chế tình trạng hăm ngứa hiệu quả.

Gooby Extra

Bên cạnh dòng Premium dành cho ban đêm, Gooby Extra là lựa chọn dành cho ban ngày với tiêu chí thoáng nhẹ, linh hoạt và tối ưu chi phí. Dòng sản phẩm cũng có hai loại dán và quần, giúp cha mẹ dễ dàng lựa chọn theo từng giai đoạn phát triển của trẻ.

Với mức giá dễ tiếp cận hơn so với dòng Premium nhưng vẫn duy trì chất lượng ổn định, Gooby Extra là lựa chọn cân bằng giữa hiệu năng và chi phí cho nhiều gia đình.

Gooby Extra Newborn Little

Sản phẩm mới được Gooby giới thiệu trong năm nay chính là Gooby Extra Newborn Little, dòng bỉm được thiết kế dành riêng cho trẻ sơ sinh, bao gồm cả trẻ sinh non, nhóm có làn da siêu nhạy cảm và cần sự chăm sóc đặc biệt.

Khăn ướt Gooby Premium

Bên cạnh các dòng bỉm, khăn ướt Gooby là sản phẩm hỗ trợ chăm sóc da bé hàng ngày. Khăn sử dụng công nghệ lọc nước 7 bước, giúp loại bỏ tạp chất và vi khuẩn hiệu quả trước khi đưa vào sản xuất.

Hiện nay, Gooby đã có mặt tại hơn 3.000 điểm bán trên toàn quốc và các sàn thương mại điện tử lớn, trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình Việt. Với những bước tiến này, Gooby được kỳ vọng tiếp tục mở rộng thị trường và trở thành thương hiệu bỉm được tin dùng rộng rãi trong những năm tới.