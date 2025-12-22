Thất bại toàn tập ở SEA Games 33, bóng đá Thái Lan bị chỉ trích

(VTC News) -

Đoàn thể thao Thái Lan kết thúc SEA Games 33 với vị trí đứng đầu bảng xếp hạng - điều được dự báo từ trước - và thiết lập kỷ lục 233 huy chương vàng. Tuy nhiên, truyền thông và người hâm mộ xứ chùa vàng có lý do để không hài lòng bởi các vận động viên chủ nhà gây thất vọng ở một số môn thể thao đặc biệt quan trọng.

Một loạt các trang báo Thái Lan như Thairath, Daily News, Matichon... điểm danh những bộ môn gây thất vọng nhất của đoàn thể thao nước nhà. Trong đó, môn bóng đá xếp hàng đầu với thành tích thấp hơn rất nhiều so với chỉ tiêu đề ra.

“Bóng đá gây thất bại toàn diện khi đặt mục tiêu giành trọn 4 HCV nhưng không đạt được chiếc nào. Cầu mây đặt mục tiêu 11 HCV nhưng chỉ giành được 6. Ngược lại, có 18 môn thi đấu vượt chỉ tiêu, trong đó taekwondo, boxing, muay Thái, jujitsu, cử tạ và xe đạp trở thành những “đầu tàu” mang về lượng HCV lớn cho đoàn Thái Lan”, tờ Daily News phân tích.

Mục tiêu giành "cú ăn 4 HCV" của Madam Pang phá sản

Chính thất bại của các môn tưởng như là thế mạnh góp phần không nhỏ khiến đoàn Thái Lan không đạt mục tiêu 241 huy chương vàng. Những đội tuyển "trắng tay" được điểm danh gồm có bowling, bắn súng, bóng đá, vật, netball (bóng lưới), softball (bóng mềm), triathlon (3 môn phối hợp) và squash.

Trước SEA Games 33, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Nualphan Lamsam, còn gọi là Madam Pang, tham vọng sẽ giành trọn 4 HCV ở các môn bóng đá nam và nữ, futsal nam và nữ. Tuy nhiên, rốt cuộc mục tiêu này đã phá sản. Đội U22 Thái Lan giành HCB bóng đá nam SEA Games 33 sau khi thua ngược 2-3 U22 Việt Nam ở chung kết. Đội tuyển futsal nữ Thái Lan và đội tuyển bóng đá nữ của họ đều giành HCĐ.

Trường hợp gây sốc nhất là đội tuyển futsal nam của Thái Lan. Đội bóng luôn đứng đầu Đông Nam Á, thường xuyên tham dự World Cup gây thất vọng lớn khi chỉ giành HCB vì thất bại 1-6 trước Indonesia ở trận quyết định. Trận thua đó khiến huấn luyện viên Miguel Rodrigo quyết định giải nghệ, trở về quê nhà ngay lập tức.

Có 18 môn thể thao của Thái Lan vượt chỉ tiêu ở SEA Games 33 gồm: cử tạ, boxing, xe đạp, trượt băng nghệ thuật, trượt băng tốc độ short track, jujitsu, taekwondo, các môn thể thao dưới nước, billiards–snooker, cầu lông, thể dục dụng cụ, judo, bóng bàn, bóng chuyền trong nhà, golf, muay Thái, pétanque, jetski và woodball.

Trong khi đó, có 15 môn của Thái Lan đạt đúng chỉ tiêu gồm: nhảy cầu – bóng nước, canoeing, rugby, đua thuyền buồm, bắn đĩa bay, ngũ môn phối hợp hiện đại, baseball 5 người, floorball, e-sports, pencak silat, cricket, leo núi thể thao, kabaddi, teqball và cờ vua.