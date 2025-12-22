(VTC News) -

Trong đời sống người Việt, cây cối không chỉ đơn thuần là yếu tố trang trí mà còn mang ý nghĩa tinh thần và phong thủy sâu sắc. Bên cạnh những loại cây quen thuộc như sen, trúc, kim tiền, lưỡi hổ…, cây hoa súng – loài thủy sinh mộc mạc gắn với ao hồ làng quê – ngày càng được nhiều người quan tâm và trồng trong sân vườn, tiểu cảnh nước, thậm chí ban công chung cư. Không chỉ đẹp nhẹ nhàng, hoa súng còn được cho là mang nhiều ý nghĩa phong thủy tích cực nếu hiểu và trồng đúng cách.

Hoa súng – loài hoa của sự thanh khiết và cân bằng

Hoa súng có họ hàng gần với hoa sen, nhưng mang dáng vẻ giản dị và gần gũi hơn. Cây sinh trưởng trong môi trường nước, rễ bám bùn, thân mềm, lá nổi trên mặt nước, còn hoa vươn lên khoe sắc. Chính đặc điểm này khiến hoa súng được xem là biểu tượng của sự hài hòa giữa các yếu tố tự nhiên: Đất – nước – ánh sáng.

Trong phong thủy, sự cân bằng ngũ hành là yếu tố quan trọng để tạo nên sinh khí tốt. Hoa súng hội tụ đủ yếu tố Thủy (môi trường sống), Mộc (thân, lá), Thổ (bùn, rễ), Hỏa (ánh sáng mặt trời giúp hoa nở) và Kim (nhị hoa, cấu trúc cánh). Vì vậy, nhiều chuyên gia phong thủy cho rằng việc trồng hoa súng trong nhà hay sân vườn có thể giúp điều hòa năng lượng, giảm xung đột và tạo cảm giác an yên.

Ý nghĩa phong thủy của cây hoa súng: Biểu tượng của sự thanh tịnh và trí tuệ, thanh khiết, cân bằng. (Ảnh: Wikipedia)

Không phô trương như nhiều loài cây cảnh đắt tiền, hoa súng nhắc nhở con người về giá trị của sự giản đơn: Sống thuận theo tự nhiên, giữ tâm trong lành và để mọi thứ phát triển đúng nhịp của nó. Đó cũng chính là cốt lõi của phong thủy – hài hòa để bền vững.

Ý nghĩa phong thủy của hoa súng trong đời sống

Thu hút năng lượng tích cực, xua tan u uất: Hoa súng thường nở vào ban ngày, cánh hoa mở rộng khi có ánh nắng và khép lại khi trời tối. Chu kỳ nở – khép này được xem là biểu tượng của sự thích nghi, biết mở lòng đúng lúc và thu mình khi cần thiết. Trong phong thủy, điều này mang hàm ý giúp gia chủ điều hòa cảm xúc, tránh cực đoan, giảm năng lượng tiêu cực.

Đặt một chậu hoa súng ở khu vực có ánh sáng tự nhiên như sân trước, giếng trời hoặc ban công được cho là giúp “kích hoạt” sinh khí, xua đi sự tù đọng, u ám – đặc biệt với những ngôi nhà có nhiều bê tông, ít cây xanh.

Biểu tượng của sự thanh tịnh và trí tuệ: Giống như hoa sen, hoa súng mọc từ bùn nhưng hoa lại thanh khiết, không vướng bẩn. Vì vậy, trong quan niệm Á Đông, hoa súng tượng trưng cho sự trong sáng nội tâm, trí tuệ và khả năng vượt lên hoàn cảnh.

Với những người làm việc trí óc, sáng tạo, nghiên cứu, việc trồng hoa súng trong tiểu cảnh nước nhỏ được cho là giúp tâm trí lắng dịu, tăng khả năng tập trung và suy nghĩ thấu đáo hơn.

Tăng cường yếu tố Thủy, hỗ trợ tài lộc: Trong phong thủy nhà ở, yếu tố Thủy thường gắn với tài lộc, dòng chảy tiền bạc và cơ hội. Hoa súng là cây thủy sinh, khi được trồng trong chậu nước hoặc hồ nhỏ sẽ góp phần tăng năng lượng Thủy một cách mềm mại, tự nhiên, không quá mạnh như thác nước hay bể cá lớn.

Nhiều gia đình trồng hoa súng ở sân trước hoặc gần lối vào với quan niệm giúp “dẫn tài khí” vào nhà, đồng thời tránh sự khô cứng, bức bí của không gian đô thị.

Ý nghĩa phong thủy của hoa súng theo màu sắc

Hoa súng có nhiều màu khác nhau, mỗi màu lại mang ý nghĩa riêng trong phong thủy:

Hoa súng trắng: Tượng trưng cho sự thuần khiết, bình an, phù hợp với không gian cần sự tĩnh lặng như sân vườn, khu thiền, khu đọc sách.

Hoa súng hồng: Biểu trưng cho tình cảm, sự hài hòa trong các mối quan hệ gia đình, thích hợp đặt ở khu vực sinh hoạt chung.

Hoa súng tím: Gắn với chiều sâu nội tâm, trực giác và sáng tạo, phù hợp với người làm nghệ thuật hoặc nghiên cứu.

Hoa súng vàng: Liên quan đến năng lượng, sự lạc quan và tài lộc, thường được ưa chuộng trong tiểu cảnh phong thủy trước nhà.

Hoa súng hợp mệnh nào, tuổi nào theo phong thủy? Hoa màu tím hợp với mệnh Thủy, Mộc. (Ảnh: Gaihamsphire)

Việc lựa chọn màu hoa nên dựa trên mệnh của gia chủ và mục đích sử dụng không gian, tránh trồng quá nhiều màu lẫn lộn gây rối mắt và mất cân bằng năng lượng.

Cách trồng hoa súng phong thủy

Để hoa súng phát huy ý nghĩa phong thủy tích cực, cần lưu ý một số điểm sau:

Không trồng ở nơi nước bẩn, tù đọng: Nước đục, có mùi sẽ phản tác dụng, tạo năng lượng xấu.

Tránh đặt trong phòng ngủ: Yếu tố Thủy và độ ẩm không phù hợp với không gian nghỉ ngơi.

Giữ cây khỏe mạnh: Hoa súng héo úa, lá úa vàng nhiều được cho là dấu hiệu sinh khí suy giảm.

Quy mô vừa phải: Chỉ nên trồng hồ nhỏ hoặc chậu vừa, tránh quá lớn gây mất cân bằng không gian.

Hoa súng hợp mệnh nào, tuổi nào theo phong thủy?

Trong phong thủy, việc chọn cây cảnh không chỉ dựa vào hình dáng hay ý nghĩa biểu trưng mà còn cần xét đến ngũ hành bản mệnh của gia chủ. Hoa súng là cây thủy sinh, nhưng bản thân nó lại mang tính cân bằng cao do hội tụ nhiều yếu tố tự nhiên. Tuy vậy, mỗi mệnh và mỗi nhóm tuổi vẫn có mức độ “tương hợp” khác nhau khi trồng hoa súng.

Hoa súng hợp mệnh Thủy: Không khó hiểu khi mệnh Thủy được xem là phù hợp nhất với hoa súng. Cây sinh trưởng trực tiếp trong nước, phát triển nhờ dòng chảy và ánh sáng – những yếu tố giúp người mệnh Thủy tăng cường năng lượng bản mệnh.

Gia chủ mệnh Thủy trồng hoa súng được cho là dễ gặp thuận lợi trong công việc, đặc biệt các lĩnh vực liên quan đến giao tiếp, kinh doanh, dịch vụ; tinh thần ổn định, giảm cảm giác bất an, lo âu; các mối quan hệ xã hội hài hòa hơn. Màu hoa súng hợp mệnh Thủy là trắng, xanh nhạt, tím.

Hoa súng hợp mệnh Mộc: Theo ngũ hành, Thủy sinh Mộc, vì vậy hoa súng cũng rất tốt cho người mệnh Mộc. Việc trồng hoa súng được cho là giúp “nuôi dưỡng” năng lượng, hỗ trợ sự phát triển, sáng tạo và bền bỉ – những phẩm chất đặc trưng của mệnh Mộc.

Người mệnh Mộc khi trồng hoa súng thường được cho là dễ gặp quý nhân giúp đỡ, công việc tiến triển chậm nhưng chắc, gia đạo yên ổn, ít xung đột. Màu hoa súng hợp mệnh Mộc là xanh lá, hồng nhạt, tím. Nên đặt chậu hoa súng ở sân trước, giếng trời hoặc khu vực hướng Đông – Đông Nam.

Hoa súng với người mệnh Kim: Theo quan hệ ngũ hành, Kim sinh Thủy, tức là người mệnh Kim có thể “hao” năng lượng khi tiếp xúc quá mạnh với yếu tố Thủy. Vì vậy, mệnh Kim vẫn trồng được hoa súng, nhưng cần tiết chế. Chỉ nên trồng một chậu nhỏ hoặc hồ nước mini; tránh đặt quá gần cửa chính, ưu tiên hoa súng màu trắng, vàng nhạt.

Theo quan niệm phong thủy, nếu trồng đúng cách, hoa súng giúp người mệnh Kim cân bằng cảm xúc, giảm cứng nhắc và tăng tính linh hoạt trong các mối quan hệ.

Hoa súng với người mệnh Thổ: Thổ khắc Thủy, vì vậy hoa súng không phải lựa chọn phong thủy lý tưởng nhất cho người mệnh Thổ. Tuy nhiên, do hoa súng có rễ bám bùn (Thổ) và thân lá vươn lên (Mộc), nên nếu trồng ở quy mô nhỏ, cây không gây xung khắc mạnh.

Người mệnh Thổ chỉ nên trồng hoa súng với mục đích trang trí, không đặt kỳ vọng phong thủy lớn; không đặt ở trung tâm nhà, tránh hoa súng màu xanh đậm hoặc tím sẫm. Nếu muốn tăng yếu tố hài hòa, có thể kết hợp hoa súng với chậu đá, sỏi vàng hoặc gốm sứ.

Xét theo ngũ hành, người mệnh Hỏa không hợp hoa súng nhưng nếu vẫn thích trồng, bạn nên chọn màu hồng nhạt. (Ảnh: Pixabay)

Hoa súng với người mệnh Hỏa: Trong ngũ hành, Thủy khắc Hỏa, vì vậy hoa súng không được xem là cây phong thủy phù hợp với người mệnh Hỏa. Nếu vẫn yêu thích hoa súng, bạn nên trồng ở khu vực ngoài nhà, xa không gian sinh hoạt chính; không nên trồng hoa súng màu xanh, tím đậm. Có thể chọn hoa súng hồng nhạt để giảm tính Thủy.

Hoa súng hợp tuổi nào? Do mang tính trung hòa cao, hoa súng không xung khắc trực tiếp với con giáp nào, nhưng đặc biệt phù hợp với những nhóm tuổi có xu hướng sống nội tâm, cần sự cân bằng tinh thần như: Tuổi Tý, Hợi (thuộc Thủy) - tăng tài khí, ổn định cuộc sống; tuổi Dần, Mão (thuộc Mộc) - hỗ trợ phát triển, giảm áp lực; tuổi Thìn - giúp điều hòa cảm xúc, tránh nóng vội.

Ngược lại, các tuổi thuộc Hỏa mạnh như Ngọ, Tỵ nên cân nhắc kỹ khi trồng hoa súng trong khuôn viên nhà ở.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo.