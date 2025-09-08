10 môn võ mạnh nhất giải MMA hàng đầu thế giới: Không có kungfu Trung Quốc

(VTC News) -

Võ thuật tổng hợp (MMA) mang đến một khía cạnh độc đáo, cho phép các phong cách chiến đấu khác nhau cùng tranh tài. Trang Thesportster đã liệt kê 10 môn võ được sử dụng nhiều nhất ở UFC và các võ sĩ nổi tiếng với các môn võ đó. Đặc biệt, các môn võ của Trung Quốc không xuất hiện trong danh sách này do độ phổ biến không cao.

Vật tự do

Đấu vật được xem là kỹ năng quan trọng nhất trong MMA. Daniel Cormier, cựu vô địch UFC ở hạng Light Heavyweight và Heavyweight được xem là gương mặt tiêu biểu cho những võ sĩ chuyển từ vật tự do sang MMA.

Kỹ năng đấu vật giúp ông nổi bật từ đầu sự nghiệp tại UFC với các chiến thắng trước Josh Barnett, Frank Mir và Antonio "Bigfoot" Silva. Các đòn quật của Cormier đều là dấu ấn của đấu vật tự do.

Daniel Cormier từng vô địch UFC ở hạng Light Heavyweight và Heavyweight

Karate Kyokushin

Dù được biết đến là một trong những võ sĩ đấu vật xuất sắc nhất trong lịch sử MMA, Georges St-Pierre thực tế không có nền tảng đấu vật chính thức. Thay vào đó, ông bắt đầu với Karate Kyokushin.

Kyokushin là một phong cách Karate độc đáo vì tập trung vào chiến đấu tiếp xúc đầy đủ, điều này khiến nó phổ biến hơn các dạng Karate khác trong MMA. Georges St-Pierre thể hiện môn võ này qua các cú đá đa dạng, bao gồm cú đá cao bên trái và cú đá xoay vào thân.

Georges St-Pierre sử dụng Karate Kyokushin khi thi đấu ở UFC.

Karate Shotokan

Karate Shotokan là một trong những phong cách độc đáo nhất trong MMA, nhưng nếu được làm chủ, nó cực kỳ hiệu quả. Lyoto Machida, cựu vô địch hạng Light Heavyweight của UFC, là minh chứng cho điều này.

Ông là một trong những võ sĩ UFC độc đáo và thành công nhất. Lyoto Machida nổi tiếng với sức mạnh, kết thúc sự nghiệp UFC với 14 lần thắng knock-out, đứng thứ 5 trong lịch sử UFC. Mặc dù Karate thiên về đòn tay, nhưng Machida nhiều lần dùng đòn chân khi hạ knock-out đối thủ.

Lyoto Machida dùng Karate Shotokan khi thi đấu ở UFC

Taekwondo

Taekwondo bao gồm cú đá bắp chân, đá xoay, và đá nhảy (jumping kicks). Một số võ sĩ MMA hàng đầu từng gặp khó khăn với phong cách của Pettis. Anh có những chiến thắng trước Benson Henderson, Donald Cerrone, Charles Oliveira, và Jim Miller.

Trái với Karate, Taekwondo thiên về đá hơn là đấm. Phong cách MMA này có thể rất tinh quái, vì có nhiều cách thực hiện các cú đá. Taekwondo cũng có thể được dùng để thiết lập các cú đánh vào thân hoặc đầu.

Anthony Pettis nổi tiếng với phong cách chiến đấu của Taekwondo

Kickboxing

Phong cách đấu yêu thích của phần lớn fan UFC là kickboxing. Như tên gọi, đây là sự kết hợp giữa đấm và đá, mang lại nhiều hành động hấp dẫn ở tư thế đứng. Israel Adesanya là một trong những võ sĩ thống trị UFC với phong cách này. Trước khi gia nhập UFC, Israel Adesanya có thành tích 75 trận thắng với tư cách là võ sĩ kickboxing chuyên nghiệp.

Israel Adesanya là một trong những võ sĩ thống trị UFC với kickboxing

Adesanya có chiều cao nổi trội (1,93 m) cùng sải tay dài 80 inch (2,03 m) cùng tầm đá 44,5 inch (1,13 m). Cộng thêm khả năng phòng thủ takedown 77% trong UFC – không có gì ngạc nhiên khi Adesanya trở thành một võ sĩ nguy hiểm trong lồng bát giác. Adesanya thi đấu với phong cách kiên nhẫn, tung ra những cú đá chính xác và có tính hủy diệt. Với đối thủ, đó là một “cái chết từ từ”.

Boxing

Max Holloway nổi tiếng với khả năng striking (đánh đứng) xuất sắc. Trong số những striker nổi bật hiện đang thi đấu tại UFC, Max Holloway chắc chắn đã khẳng định mình là tay đấm xuất sắc nhất mà fan từng thấy trong lồng bát giác. Võ sĩ người Hawaii dẫn đầu về tổng số đòn trúng đích với 3.622 lần và đứng đầu về đòn chính xác trúng đích với 3.378 lần.

Holloway nổi tiếng với khả năng tung nhiều tổ hợp đòn mạnh vào đối thủ trong suốt trận đấu, đồng thời liên tục tiến lên và tạo áp lực. Ngoài ra, anh còn khéo tấn công cơ thể đối thủ, dần làm suy giảm thể lực của họ.

Max Holloway nổi tiếng với khả năng striking

Sambo

Môn võ Sambo xuất phát từ Liên Xô vào đầu những năm 1920 và ngày càng trở nên phổ biến. Môn võ này trở nên nổi tiếng toàn cầu trong MMA nhờ Fedor Emelianenko, huyền thoại hạng nặng MMA, người đã sử dụng Sambo để thống trị các đối thủ trong thời kỳ đỉnh cao. Về bản chất, Sambo là một môn võ dựa trên vật, sử dụng các đòn quật mạnh, kiểm soát đối thủ trên sàn và các pha ném.

Khabib Nurmagomedov giành được thành công ở UFC nhờ võ sambo

Sambo gần đây thu hút sự chú ý toàn cầu nhờ giai đoạn thống trị UFC của cựu vô địch hạng nhẹ Khabib Nurmagomedov. Võ sĩ người Nga bất bại này đã lập chuỗi 29 trận thắng liên tiếp, chủ yếu sử dụng Sambo. Kể từ khi Khabib giải nghệ, các võ sĩ như Islam Makhachev và Merab Dvalishvili vẫn tiếp tục sử dụng Sambo khi thi đấu tại UFC.

Judo

Judo là một môn võ Nhật Bản tương đối hiện đại, sử dụng các đòn quật và vật để đặt đối thủ vào vị trí bất lợi, từ đó thiết lập khóa hoặc siết cổ. Sự xuất hiện và thành công của Ronda Rousey tại UFC giành nhiều chiến thắng nhờ áp dụng Judo. Cựu vô địch hạng cân bantamweight nữ UFC lập chuỗi 12 trận thắng liên tiếp, bảo vệ đai 7 lần, và trở thành siêu sao MMA trong thời kỳ đỉnh cao. Kể từ đó, Judo tiếp tục là một môn võ được sử dụng hiệu quả, mang lại ưu thế đáng kể cho các võ sĩ nếu biết khai thác.

Ronda Rousey thành công khi áp dụng Judo ở UFC

Muay Thái

Muay Thai, hay còn gọi là “Thai Boxing”, là một môn võ truyền thống xuất xứ từ Thái Lan, còn được biết đến với tên gọi “nghệ thuật 8 chi”. Muay Thai bao gồm các đòn đứng, clinch (ôm ghì), và sử dụng đầu gối cùng khuỷu tay để ghi điểm hoặc hạ knock-out đối thủ. UFC đã từng có nhiều võ sĩ Muay Thai nổi tiếng như Jose Aldo, Edson Barboza, và Darren Till.

Anderson Silva đã áp dụng Muay Thai ở UFC

Trong đó, võ sĩ Muay Thai xuất sắc nhất từng bước vào lồng bát giác chính là cựu vô địch hạng trung UFC Anderson Silva. Võ sĩ người Brazil này bùng nổ tại UFC năm 2006 khi thể hiện kỹ năng striking tuyệt vời bằng cách hạ knock-out Chris Leben chỉ trong 49 giây. Silva bảo vệ đai 10 lần, ghi 23 chiến thắng bằng knock-out, và trở thành một trong những nhà vô địch thống trị và nổi tiếng nhất trong lịch sử UFC.

Brazilian Jiu-Jitsu (Nhu thuật Brazil)

Trong tất cả các môn võ được sử dụng trong MMA, Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) là môn dễ nhận biết nhất nhờ vai trò của nó trong việc tạo nền tảng cho MMA hiện đại. BJJ là môn võ xuất xứ từ Brazil, tập trung vào chiến đấu trên mặt đất và sử dụng các kỹ thuật siết khóa (submission). Mục tiêu khi sử dụng BJJ là hạ đối thủ xuống sàn, kiểm soát vị trí của họ, và cuối cùng giành chiến thắng bằng một trong nhiều kỹ thuật siết khóa, bao gồm siết cổ, khóa chân và khóa tay.

Royce Gracie là võ sĩ chịu trách nhiệm đưa UFC lên bản đồ thế giới và mở ra sự phổ biến toàn cầu cho MMA. Gracie đạt thành tích chuyên nghiệp 11 trận thắng từ 1993 đến 1995, bao gồm các chiến thắng trước Ken Shamrock, Kimo Leopoldo, và Dan Severn.