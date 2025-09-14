Võ sĩ MMA ồn ào nhất Việt Nam liên tiếp khiến 2 đối thủ nhập viện

(VTC News) -

Danh Quốc hạ knock-out Nguyễn Hợp Hải

Ngoài trận Trương Cao Minh Phát thắng Aaron Clarke, dư âm của Lion Championship 26 diễn ra tối qua 13/9 tại nhà thi đấu Tây Hồ, Hà Nội còn đến từ màn so tài giữa Danh Quốc và Nguyễn Hợp Hải. Đây là trận tái đấu của 2 võ sĩ từng tỷ thí tại Lion Championship 8 diễn ra cách đây 2 năm. Khi đó, Hợp Hải giành chiến thắng tính điểm.

Trong lần tái đấu, Danh Quốc cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Võ sĩ luôn gây ồn ào trên mạng xã hội với những phát ngôn và thái độ đầy tranh cãi cho thấy năng lực trên võ đài của anh cũng rất đáng chú ý.

Nguyễn Hợp Hải mở màn trận đấu khá tốt bằng những đòn tay uy lực, tạo ra vết thương trên mắt của Danh Quốc. Dù vậy, võ sĩ trẻ từ Raptor MMA vẫn tìm kiếm được những cơ hội khi đẩy đối thủ vào góc đài và tấn công bằng loạt gối chỏ.

Danh Quốc (xanh) là võ sĩ gây chú ý trên mạng xã hội cả về kỹ năng lẫn những phát ngôn gây tranh cãi.

Hiệp 2, Danh Quốc có được tư thế tóm lưng khá nguy hiểm nhưng không thể thực hiện thành công các nỗ lực khóa siết. Mở màn hiệp 3, Danh Quốc đưa ra quyết định chính xác khi kéo và đè Hợp Hải xuống sàn, "cơn mưa" chỏ tung ra khiến Hợp Hải gặp chấn thương nghiêm trọng, buộc trọng tài phải ra quyết định dừng trận đấu.

Danh Quốc giành chiến thắng knock-out trong hiệp 3, đúng như tuyên bố trước trận đấu về việc hạ gục đối thủ ở hiệp cuối. Nguyễn Hợp Hải sau đó được băng bó và đưa vào bệnh viện kiểm tra. Tay đấm này cho biết sẽ có cuộc đối đầu thứ ba giữa anh và Danh Quốc.

Tại Lion Championship, Danh Quốc có tổng cộng 4 chiến thắng và 1 thất bại. Cả 4 trận thắng của võ sĩ này đều là hạ knock-out đối thủ. Cách đây 2 tháng tại Lion Championship 24, Danh Quốc khiến Đinh Trung Hiếu nhập viện bằng cú đá vào sườn.

Đây là pha ra đòn tưởng như không có gì nguy hiểm, nhưng tay đấm của câu lạc bộ Hà Đông Fighters Union sơ ý khi phòng thủ khiến cơ thể chịu tác động mạnh hơn. Đinh Trung Hiếu sau đó phải trải qua 2 ca phẫu thuật cấp cứu. Đến nay, anh đã bình phục nhưng chưa trở lại thi đấu.