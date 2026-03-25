Phát hiện 2 quả bom giữa khu dân cư, Bắc Ninh di dời khẩn cấp hơn 100 người

Ngày 25/3, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Công an xã Nhã Nam vừa phối hợp các lực lượng chức năng xử lý an toàn 2 quả bom lớn được phát hiện trong khu dân cư thôn Gia Tiến.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 21/3, trong quá trình san lấp mặt bằng tại nhà ông Nguyễn Văn Công (trú tại thôn Gia Tiến, xã Nhã Nam), người dân phát hiện 2 vật thể kim loại lớn nghi là bom, nằm cách đường lớn khoảng 50m, xung quanh có hơn 15 hộ dân với 104 nhân khẩu sinh sống.

Hai quả bom được phát hiện trong khu dân cư. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Nhã Nam nhanh chóng có mặt, lập tức khoanh vùng, thiết lập khu vực cấm, đồng thời vận động toàn bộ người dân trong khu vực di dời khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định đây là bom MK80 của Mỹ, mỗi quả nặng khoảng 60kg, chứa tổng cộng hơn 78kg thuốc nổ. Dù chưa lắp ngòi nổ đuôi, nhưng ngòi nổ đầu vẫn còn nguyên, tiềm ẩn nguy cơ phát nổ cao.

Lực lượng chức năng triển khai biện pháp kỹ thuật, cố định và vận chuyển an toàn 2 quả bom về bãi hủy nổ tập trung tại Trường bắn Quốc gia khu vực 1.

Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo, khi phát hiện vật thể nghi là vật liệu nổ, người dân tuyệt đối không tiếp cận, không tác động mà cần nhanh chóng rời xa và báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý kịp thời.