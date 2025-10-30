Bộ Công Thương đề xuất không bắn pháo hoa tại Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa thu 2025

(VTC News) -

Theo đó, Bộ đề xuất không bắn pháo hoa, không truyền hình, phát thanh trực tiếp Lễ Bế mạc. Việc điều chỉnh quy mô tổ chức Lễ Bế mạc nhằm thể hiện tinh thần chia sẻ, đồng hành với đồng bào vùng thiên tai trước tình trạng thiên tai diễn biến phức tạp, các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ kéo dài, đồng thời hướng tới việc sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả.

Theo thống kê sơ bộ, sau 5 ngày đầu tổ chức, Hội chợ Mùa thu 2025 thu hút hàng trăm nghìn lượt khách mỗi ngày đến tham quan, trải nghiệm và giao dịch mua sắm.

Người dân trải nghiệm không gian Hội chợ Mùa thu lần thứ Nhất - năm 2025. (Ảnh: Viên Minh)

Các phân khu trưng bày, gian hàng chuyên đề và khu không gian văn hóa - thương mại luôn duy trì mật độ ổn định, sôi động, thể hiện rõ hiệu quả lan tỏa của Hội chợ trong việc kích cầu tiêu dùng nội địa, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, quảng bá hàng Việt và xây dựng hình ảnh Việt Nam năng động, sáng tạo, thân thiết trong mắt bạn bè quốc tế.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban Tổ chức triển khai trên 30 hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, hội nghị giao thương và diễn đàn chuyên đề, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm của nền kinh tế.

Các chủ đề trọng tâm như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển thương hiệu và kinh tế tuần hoàn được lồng ghép xuyên suốt trong toàn bộ chương trình, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.

Đặc biệt, nhiều phiên kết nối quốc tế diễn ra với sự tham gia của các doanh nghiệp và tổ chức xúc tiến đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, New Zealand và Liên minh Châu Âu, thu hút sự quan tâm và đánh giá tích cực của đối tác nước ngoài.

Đến nay, Hội chợ ghi nhận 100 thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ (MoU) được ký kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam và đối tác quốc tế trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, chuyển giao công nghệ, phát triển chuỗi cung ứng và hợp tác xuất khẩu, mở ra cơ hội mới trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Sau khi Thủ tướng phát động quyên góp cho đồng bào bão lũ miền Trung tại Lễ khai mạc Hội chợ, đến hết ngày 29/10, tài khoản thu nhận được gần 300 triệu đồng. Bộ Công Thương đã có công văn gửi các Tổng công ty, Tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước..., đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục tích cực đóng góp cho quỹ đến hết Lễ bế mạc Hội chợ.