CSGT Hà Nội trực liên tục, giữ các tuyến đường quanh Hội chợ Mùa Thu 2025 thông suốt

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025, diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), xã Đông Anh, Hà Nội, quy tụ hàng vạn lượt khách mỗi ngày, trở thành điểm nhấn của mùa lễ hội cuối năm Thủ đô. Với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, cùng lượng phương tiện tăng đột biến, việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trở thành nhiệm vụ trọng tâm.