CSGT Hà Nội trực liên tục, giữ các tuyến đường quanh Hội chợ Mùa Thu 2025 thông suốt

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025, diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), xã Đông Anh, Hà Nội, quy tụ hàng vạn lượt khách mỗi ngày, trở thành điểm nhấn của mùa lễ hội cuối năm Thủ đô. Với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, cùng lượng phương tiện tăng đột biến, việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trở thành nhiệm vụ trọng tâm.
Để đảm bảo an toàn và thông suốt cho giao thông khu vực hội chợ, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đã triển khai phương án tổng thể, phối hợp nhịp nhàng với chính quyền địa phương để giữ thông suốt các tuyến đường dẫn vào hội chợ.
Ngay từ trước khi hội chợ khai mạc, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch chuyên đề, tăng cường tuần tra, phân luồng và giám sát tại các tuyến đường trọng yếu như Trường Sa, Võ Nguyên Giáp, cầu Nhật Tân, quốc lộ 3 mới, đường 5 kéo dài…
Đội CSGT số 15 được giao nhiệm vụ chủ lực, trực tiếp điều tiết giao thông và xử lý vi phạm tại khu vực hội chợ. Các tổ công tác được bố trí 100% quân số, chia ca trực liên tục từ sáng sớm đến tối muộn để không xảy ra ùn tắc kéo dài.
Bên cạnh việc điều tiết phương tiện, lực lượng CSGT phối hợp với Ban tổ chức hội chợ và chính quyền địa phương bố trí bãi đỗ tạm thời hợp lý, phân chia rõ khu vực cho xe buýt, taxi, xe cá nhân và xe chở hàng hóa.
Biển báo hướng dẫn, rào mềm và cọc tiêu phản quang được lắp đặt tại các điểm giao cắt quan trọng, đảm bảo an toàn cả ban ngày lẫn ban đêm. Đồng thời, đội tuần tra cơ động bằng mô tô chuyên dụng, kết hợp camera giám sát, ghi hình và lập biên bản tại chỗ, xử lý triệt để các trường hợp dừng, đỗ sai quy định.
Theo ghi nhận, trong những ngày đầu diễn ra hội chợ, mật độ phương tiện tại các tuyến đường dẫn về trung tâm triển lãm tăng cao, đặc biệt vào các khung giờ sáng và chiều.
Tuy nhiên, nhờ công tác phân luồng từ xa, sự hiện diện thường xuyên của lực lượng CSGT và sự phối hợp hiệu quả với công an xã Đông Anh, tình trạng ùn tắc giảm rõ rệt. Chỉ trong ba ngày đầu, lực lượng chức năng đã xử lý gần 50 trường hợp vi phạm, đồng thời nhắc nhở hàng trăm trường hợp khác.
Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất - 2025 đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) là sự kiện thương mại – văn hóa lớn nhất trong năm, quy tụ 34 tỉnh, thành cùng hơn 2.500 doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Với quy mô hơn 130.000 m², hội chợ được ví như “siêu hội chợ quốc gia”, nơi quảng bá tinh hoa sản phẩm, văn hóa vùng miền trên khắp cả nước.
Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất - 2025 thành công sẽ tạo nền tảng cho việc hình thành chuỗi hội chợ bốn mùa "Xuân - Hạ - Thu - Đông" thường niên, trở thành điểm đến xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng và phát triển công nghiệp văn hóa quan trọng của Việt Nam, hướng tới vươn tầm quốc tế.
Dự kiến, Hội chợ sẽ mở cửa đón khách đến hết 4/11 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam.