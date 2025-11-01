Mô hình Trung tâm triển lãm Việt Nam tại Hội chợ mùa Thu xác lập kỷ lục

(VTC News) -

Đây là sự kết hợp đầy sáng tạo giữa kỹ thuật chế biến truyền thống và tư duy kiến trúc nghệ thuật hiện đại, mang tới dấu ấn khó quên tại Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025.

Mô hình kỷ lục tái hiện tổ hợp triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và Top 10 thế giới, được cố vấn chuyên môn từ nghệ nhân bánh dân gian Trần Thị Hiền Minh và Chi hội Đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn, thực hiện bởi tập thể đầu bếp chuyên nghiệp Lạc Hồng Palace - Thành phố Hải Phòng.

Mô hình Trung tâm triển lãm Việt Nam được tạo hình từ 410 kg xôi gấc và 100 kg đậu đã xác lập kỷ lục Việt Nam.

Với tỷ lệ thu nhỏ 1:10 so với bản gốc, mô hình có chiều dài gần 1,8m, rộng 2m và cao 80cm, được thực hiện trong 3 ngày liên tục, từ khâu nấu, nhuộm màu, đắp khuôn đến lắp ráp và trang trí chi tiết.

Toàn bộ phần thân mô hình được tạo hình từ 410kg xôi gấc đỏ rực nấu từ nếp cái hoa vàng, trong khi các chi tiết hoa văn, mái vòm và cảnh quan xung quanh được các đầu bếp gia công tỉ mỉ bằng tay từ 100kg đậu xanh, đậu trắng, tái hiện công trình với màu sắc tự nhiên và cấu trúc mô phỏng kiến trúc thực tế, vừa đảm bảo độ bền, chất lượng thẩm mỹ cao nhất và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Màn trình diễn và xác lập kỷ lục được diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Ẩm thực “Thu mỹ vị - Cheer Fest 2025” với quy mô lên đến 4.500 chỗ, diễn ra từ ngày 26/10 đến ngày 4/11. Tại đây, du khách được trải nghiệm “Một vòng Việt Nam - Thu mỹ vị” với đầy đủ món ăn đặc sản của 34 tỉnh thành như: vịt quay Lạng Sơn, súp lươn Nghệ An, bánh canh Quảng Trị, phở Atiso Đà Lạt...

Các nghệ nhân tham gia tạo dựng hình ảnh mô hình trung tâm triển lãm Việt Nam bằng xôi gấc và đậu xanh.

Không chỉ thưởng thức tinh hoa ẩm thực, khách hàng còn được chiêm ngưỡng các màn trình diễn kỹ thuật chế biến của các nghệ nhân, gói trọn hồn cốt quê hương trong từng hương vị đậm đà.

Sức hút của đại tiệc ẩm thực còn đến từ đại tiệc nướng & bia Cheer Fest quy tụ vô vàn món nướng đặc sắc từ Đức, Bỉ, Nhật Bản, hơn 100 hương vị bia thủ công, cùng các màn trình diễn nghệ thuật ẩm thực đỉnh cao của các đầu bếp chuyên nghiệp.

Lễ vinh danh xác lập kỷ lục Việt Nam tại Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất 2025.

Nối liền không gian ẩm thực, Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất 2025 còn kiến tạo hơn 130.000 m² mua sắm ngập tràn ưu đãi với hàng ngàn sản phẩm đa dạng thuộc các lĩnh từ công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics, du lịch và công nghệ số đến đặc sản vùng miền.