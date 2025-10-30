Thực khách háo hức nếm thử thắng cố, phở ngô... tại Hội chợ Mùa thu 2025

Diễn ra từ ngày 26/10 đến 4/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), Hội chợ Mùa thu 2025 quy tụ hơn 3.000 gian hàng đến từ 34 tỉnh, thành trong cả nước.
Đây không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại mà còn là điểm hẹn văn hóa, nơi du khách có thể trải nghiệm trọn vẹn sắc màu Việt Nam – từ sản phẩm làng nghề, trình diễn nghệ thuật cho tới không gian ẩm thực mang tên “Một vòng Việt Nam”.
Giữa khu vực sân Nam - nơi đặt các quầy hàng ăn uống, những nồi thắng cố, bánh cuốn tráng nóng, phở ngô bốc khói nghi ngút thu hút đông đảo người dân Thủ đô.
Từ sáng sớm, khu ẩm thực đã chật kín người xếp hàng thưởng thức món ngon vùng miền, tạo nên không khí sôi động và ấm áp giữa tiết trời thu Hà Nội.
Các gian hàng được sắp xếp theo từng địa phương, bắt đầu từ Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn… cho đến Cà Mau, mỗi nơi mang đến "một mẩu hương vị quê hương” riêng biệt.
Tại gian hàng Tây Bắc, nồi thắng cố lớn đặc biệt thu hút thực khách, nhân viên phục vụ liên tục; cạnh đó là phở ngô, cơm lam, gà nướng, vịt quay Lạng Sơn.
Ở khu vực miền Trung – Nam, bún mắm Đồng Tháp, bánh cống Cần Thơ, bún kèn Hà Tiên hay chè Huế, tré trộn Đà Nẵng liên tục được gọi.
“Tôi đi hội chợ nhiều năm rồi nhưng lần này thật đặc biệt. Chỉ một vòng mà được ăn từ món Tây Bắc đến miền Tây, món nào cũng đúng vị quê, không lai tạp”, ông Nguyễn Văn Duy (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ.
Không chỉ phục vụ ẩm thực, nhiều nghệ nhân còn trực tiếp trình diễn chế biến món ăn tại chỗ – từ công đoạn tráng bánh phở, bánh cuốn đến làm thắng cố, tạo nên sự thích thú cho người xem.
Du khách có thể vừa xem vừa thưởng thức món ăn còn nóng hổi, vừa nghe giới thiệu về văn hóa ẩm thực từng vùng.
“Tôi đi cùng con nhỏ, vừa ăn bánh đa cua quê mình vừa cho con xem người ta tráng bánh phở. Món ăn không chỉ ngon mà còn giúp bọn trẻ hiểu thêm về văn hóa dân tộc”, anh Ngọc Anh, du khách đến từ Hải Phòng nói.
Các đầu bếp nổi tiếng như Phạm Tuấn Hải, Benoit Leloup hay Don David cũng góp mặt, mang đến các món nướng đặc sắc, tạo điểm nhấn cho không gian ẩm thực. Sân khấu ngoài trời cạnh khu ăn uống còn diễn ra các chương trình biểu diễn âm nhạc, DJ, minigame phục vụ liên tục trong ngày.
Hội chợ Mùa thu 2025 không chỉ là dịp kết nối giao thương, mà còn là minh chứng cho sức sống của văn hóa dân tộc trong đời sống đương đại.
Với quy mô hơn 130.000m², sự kiện được ví như “siêu hội chợ quốc gia”, nơi quảng bá tinh hoa sản phẩm, văn hóa vùng miền trên khắp cả nước.
Dự kiến, hội chợ sẽ mở cửa đón khách đến hết 4/11 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam.