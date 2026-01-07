Điện thoại Honor như bản sao của iPhone 17 Pro, pin hơn 10.000 mAh

(VTC News) -

Honor Power2 đã chính thức ra mắt tại Trung Quốc, được trang bị pin Si/C 10.080mAh, có thể sử dụng liên tục hơn 20 giờ. Nhà sản xuất cho biết, người dùng có thể xem video tới hơn 26 giờ, lướt web liên tục 17 giờ hoặc chơi game 14 giờ không ngừng nghỉ.

Viên pin dung lượng lớn được kết hợp với sạc nhanh có dây 80W, người dùng có thể sử dụng Power2 như một cục sạc dự phòng để sạc các điện thoại và thiết bị khác với tốc độ lên đến 27W. Đáng chú ý, điện thoại chỉ dày 7,98mm, nặng 216 gram.

Honor Power2 có phiên bản màu cam khá giống iPhone 17 Pro. Cụm camera được bố trí dạng tam giác và phần nổi phía mặt lưng khiến người dùng liên tưởng tới mẫu máy cao cấp nhất nhà "Táo khuyết". (Ảnh: GSM Arena)

Ngoài viên pin lớn, Honor Power2 còn sở hữu cấu hình khá tốt, bao gồm: khả năng chống nước và bụi đạt chuẩn IP68 + IP69 + IP69K, màn hình AMOLED kích thước 6,79 inch với độ phân giải FHD+ và tần số quét 120Hz. Màn hình có độ sáng tối đa lên đến 1.800 nit và tích hợp camera selfie 16MP cùng cảm biến vân tay.

Honor Power2 là chiếc điện thoại đầu tiên ra mắt với chip MediaTek Dimensity 8500 Elite kết hợp với RAM 12GB chuẩn LPDDR5X và bộ nhớ trong 256/512GB chuẩn UFS 4.1.

Honor Power2 có khả năng sạc pin cho các smartphone khác thông qua cáp sạc. (Ảnh: GSM Arena)

Máy cũng trang bị camera chính 50MP với khẩu độ f/1.9 và chống rung quang học OIS, camera siêu rộng 5MP. Về phần mềm, điện thoại chạy giao diện MagicOS 10 dựa trên hệ điều hành Android 16.

Honor Power2 có 3 phiên bản màu: Đen Midnight, Cam Sunrise lấy cảm hứng từ iPhone 17 Pro và Trắng Snowfield.

Phiên bản RAM 12/ ROM 256GB có giá 2.699 nhân dân tệ (khoảng 10,15 triệu đồng); phiên bản RAM 12/ ROM 512GB có giá 2.999 nhân dân tệ (khoảng 11,2 triệu đồng). Sản phẩm sẽ được bán rộng rãi tại Trung Quốc từ ngày 9/1. Hiện vẫn chưa rõ Honor Power2 có được bán ra tại các thị trường ngoài Trung Quốc hay không.