Huawei FreeBuds 7i: Màu hồng hút mắt, công nghệ chống ồn mới nhất

Tiếp nối thành công của FreeBuds 5i và 6i, phiên bản FreeBuds 7i ra mắt đầu tháng 12 mang theo tham vọng tái định nghĩa chuẩn mực trải nghiệm âm thanh trong phân khúc dưới 2 triệu đồng.

Sự giao thoa giữa thời trang và tính thực dụng

Nếu như FreeBuds 5i từng gây tiếng vang với thiết kế hộp sạc hình viên sỏi nhỏ gọn, lốm đốm vân đá độc đáo, thì FreeBuds 7i lại lựa chọn một hướng đi hoàn toàn khác. Hộp sạc của phiên bản mới quay trở lại với phong cách "Cobble" tròn trịa, bề mặt bóng bẩy và tối giản.

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất về mặt vật lý chính là kích thước. Hộp sạc của FreeBuds 7i lớn hơn, dày dặn hơn so với tiền nhiệm. Nhìn từ góc độ kỹ thuật, sự gia tăng kích thước này là một sự đánh đổi có tính toán. Không gian lớn hơn cho phép nhà sản xuất tích hợp viên pin dung lượng cao hơn. Cảm giác cầm nắm đầm tay, chắc chắn hơn cũng là một điểm cộng cho độ hoàn thiện sản phẩm.

Bên cạnh hai tùy chọn màu sắc truyền thống là Trắng gốm (Ceramic White) và Đen mờ, phiên bản màu Hồng (Dusty Pink) thực sự là ngôi sao của dòng sản phẩm năm nay.

Dưới các điều kiện ánh sáng khác nhau, lớp vỏ này phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ, tạo cảm giác như một món phụ kiện trang sức hay mỹ phẩm cao cấp. Đây là một nước đi thông minh của Huawei nhằm biến tai nghe từ một thiết bị điện tử khô khan trở thành một phần của phong cách thời trang (Lifestyle), đặc biệt thu hút đối tượng người dùng nữ giới hiện đại.

Mở hộp sản phẩm, bên cạnh cáp sạc USB-C tiêu chuẩn, nhà sản xuất cung cấp 3 bộ đệm tai (ear tips) cao su với các kích cỡ khác nhau. Đáng chú ý là sự xuất hiện của kích cỡ XS (Extra Small). Chi tiết nhỏ này cho thấy sự quan tâm đến tính bao trùm (inclusivity) của sản phẩm, giải quyết vấn đề đau tai hoặc rơi rớt cho những người dùng có ống tai nhỏ - một vấn đề rất phổ biến nhưng thường bị các hãng khác bỏ qua ở phân khúc tầm trung.

Sức mạnh âm thanh từ cấu trúc "Quad-magnet"

Người dùng phổ thông thường quan niệm tai nghe chống ồn tầm trung sẽ phải hy sinh chất lượng âm thanh, đặc biệt là dải trầm. Tuy nhiên, FreeBuds 7i đã chứng minh điều ngược lại nhờ những nâng cấp mạnh mẽ về phần cứng bên trong.

Theo thông số kỹ thuật, FreeBuds 7i được trang bị trình điều khiển động (Dynamic Driver) kích thước 11mm. Điểm mấu chốt nằm ở cấu trúc từ tính: Thay vì sử dụng nam châm đơn hoặc kép như các thế hệ trước, Huawei đã tích hợp hệ thống 4 nam châm (Quad-magnet).

Trong nguyên lý hoạt động của loa, từ trường càng mạnh thì khả năng kiểm soát dao động của màng loa càng tốt. Hệ thống 4 nam châm giúp tăng cường mật độ từ thông, cho phép màng loa di chuyển với biên độ lớn hơn nhưng vẫn đảm bảo sự chính xác, dứt khoát khi dừng lại.

Kết quả trải nghiệm thực tế cho thấy dải Bass (âm trầm) của FreeBuds 7i có sự cải thiện vượt bậc. Âm trầm đánh xuống sâu (sub-bass), có lực nảy tốt và gọn gàng, không bị hiện tượng rền vang (boomy) hay lấn át sang dải trung âm (Mid) - giọng hát của ca sĩ. Đối với các thể loại nhạc sôi động như Pop, EDM hay Hip-hop, tai nghe tái tạo nhịp điệu một cách đầy hứng khởi.

Phần cứng tốt chỉ là điều kiện cần, phần mềm mới là điều kiện đủ để tối ưu hóa trải nghiệm. Để khai thác hết tiềm năng của 4 nam châm này, việc cài đặt và sử dụng ứng dụng Huawei AI Life là bắt buộc.

Thông qua ứng dụng, người dùng có thể truy cập vào bộ cân bằng âm thanh (EQ). Khi kích hoạt chế độ "Tăng cường âm trầm" (Bass Boost), thuật toán sẽ đẩy công suất của dải trầm lên mức tối đa mà không gây méo tiếng, mang lại trải nghiệm âm thanh sống động hơn hẳn chế độ mặc định.

Ngoài ra, tính năng Âm thanh không gian (Spatial Audio) cũng mang lại hiệu ứng sân khấu mở rộng, đặc biệt hữu ích khi xem phim hoặc chơi game.

ANC 4.0: Sự tĩnh lặng từ phần cứng đến thuật toán

Nếu như ngoại hình là điểm thu hút ban đầu, thì khả năng chống ồn mới là yếu tố giữ chân người dùng. Huawei gọi công nghệ trên FreeBuds 7i là Intelligent Dynamic ANC 4.0, và đây không chỉ là cái tên mang tính tiếp thị.

Quan sát kỹ phần housing (thân tai nghe), có thể thấy hệ thống cảm biến dày đặc bao gồm: Một vệt đen hình bầu dục lớn (chứa cảm biến tiệm cận và hỗ trợ thu nhận rung động xương) cùng các lưới micro bố trí khoa học ở cạnh trên và bên trong ống dẫn âm.

Hệ thống này hoạt động dựa trên cơ chế lai (Hybrid ANC). Micro bên ngoài thu nhận tiếng ồn môi trường để tạo sóng âm nghịch đảo, trong khi micro bên trong (Feedback mic) tiếp tục lắng nghe những tạp âm còn sót lại trong ống tai để triệt tiêu lần hai.

Trong môi trường thử nghiệm thực tế với độ ồn phức tạp (tiếng xe cộ, tiếng gió, tiếng nói chuyện), FreeBuds 7i thể hiện khả năng cắt ồn ấn tượng. Các dải âm trầm tần số thấp vốn là điểm yếu của nhiều tai nghe tầm trung được xử lý triệt để. Người dùng gần như được tách biệt khỏi tiếng động cơ xe bus hay tiếng rầm rì của hệ thống điều hòa văn phòng.

Tuy nhiên, chống ồn mạnh thường đi kèm với cảm giác bí bách do chênh lệch áp suất. Huawei đã giải quyết vấn đề này bằng thiết kế lỗ thông khí (Vent system) với diện tích khoảng 8 mm². Hệ thống này cho phép không khí lưu thông, cân bằng áp suất giữa bên trong và bên ngoài màng nhĩ. Nhờ đó, người dùng có thể đeo tai nghe và bật chống ồn liên tục trong nhiều giờ mà không gặp hiện tượng ù tai hay đau đầu.

Trải nghiệm người dùng (UX) và tính năng thông minh

Cử chỉ đầu (Head Gestures): FreeBuds 7i được thừa hưởng tính năng điều khiển bằng cử chỉ đầu từ các dòng tai nghe cao cấp. Người dùng có thể gật đầu để nhận cuộc gọi hoặc lắc đầu để từ chối.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tính năng này không được bật mặc định. Người dùng bắt buộc phải truy cập vào ứng dụng Huawei AI Life, tìm đến mục Cử chỉ (Gestures) để kích hoạt và hiệu chỉnh độ nhạy.

Sau khi thiết lập, cảm biến gia tốc hoạt động rất chính xác. Đây là tính năng cực kỳ hữu dụng trong các tình huống tay đang bận (ví dụ: đang rửa bát, xách đồ nặng) hoặc khi đang lái xe, giúp việc nhận cuộc gọi trở nên an toàn và tiện lợi hơn bao giờ hết.

Phản hồi xúc giác qua âm thanh (Auditory Feedback): Hệ thống điều khiển cảm ứng (Touch Control) trên thân tai nghe cũng được tinh chỉnh để nâng cao trải nghiệm người dùng (UX). Các thao tác gõ (tap) để dừng nhạc hay chuyển bài có độ nhạy tốt, hạn chế tình trạng loạn cảm ứng.

Đặc biệt, thao tác vuốt dọc thân tai nghe để tăng giảm âm lượng mang lại sự hài lòng lớn. Mỗi khi người dùng vuốt lên hoặc xuống, tai nghe sẽ phát ra những tiếng "bíp" nhỏ, nhẹ nhàng tương ứng với từng nấc âm lượng thay đổi. Chi tiết này tuy nhỏ nhưng cực kỳ tinh tế, giúp người dùng xác nhận chắc chắn rằng lệnh đã được thực thi mà không cần phải đoán già đoán non hay rút điện thoại ra kiểm tra.

Thời lượng pin và khả năng kết nối

Như đã đề cập ở phần thiết kế, kích thước hộp sạc lớn hơn đã mang lại lợi ích thiết thực về năng lượng. Theo công bố, FreeBuds 7i cung cấp thời lượng sử dụng lên tới 35 giờ (kết hợp với hộp sạc) khi tắt chống ồn. Con số này vượt trội hơn đáng kể so với mức trung bình khoảng 24-28 giờ của các đối thủ cùng phân khúc. Với nhu cầu sử dụng thông thường khoảng 3-4 giờ mỗi ngày, người dùng có thể yên tâm sử dụng thiết bị cả tuần mới cần sạc lại.

Về kết nối, tai nghe hỗ trợ Bluetooth chuẩn mới, cho phép kết nối song song hai thiết bị (Dual-device connection). Tính năng này hoạt động mượt mà khi chuyển đổi giữa laptop và điện thoại, không có độ trễ đáng kể.

Với mức giá niêm yết khoảng 1.790.000 VNĐ trong tháng 12 (chưa bao gồm các ưu đãi giảm giá và voucher Early Bird trong đợt mở bán đầu tiên ngày 04-05/12), Huawei FreeBuds 7i đang đặt ra một tiêu chuẩn mới cho phân khúc tai nghe tầm trung.