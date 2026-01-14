Google chọn Việt Nam làm nơi sản xuất điện thoại cao cấp

(VTC News) -

Theo Nikkei Asia, Google đang chuẩn bị thực hiện một bước đi lớn trong việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu khi lần đầu tiên phát triển và sản xuất các mẫu điện thoại thông minh cao cấp tại Việt Nam trong năm nay.

Google kế hoạch phát triển và sản xuất các dòng điện thoại Pixel cao cấp tại Việt Nam. (Ảnh: The Nation)

Cụ thể, Google sẽ bắt đầu triển khai quy trình giới thiệu sản phẩm mới (NPI) cho các mẫu smartphone chủ lực gồm Pixel, Pixel Pro và Pixel Fold tại Việt Nam. Trong khi đó, dòng Pixel A có giá thấp hơn hiện vẫn tiếp tục được phát triển tại Trung Quốc.

NPI là giai đoạn then chốt trong quá trình ra mắt một thiết bị điện tử mới, bao gồm phát triển quy trình sản xuất, xác minh và tinh chỉnh các công đoạn. Đây là giai đoạn mang tính quyết định trong việc đánh giá liệu một sản phẩm mới có thể được sản xuất ở quy mô lớn mà không gặp vấn đề về chất lượng hay không.

Giai đoạn này đòi hỏi hàng trăm kỹ sư từ doanh nghiệp và các nhà cung ứng phối hợp chặt chẽ. Các công ty cũng phải đầu tư lớn vào thiết bị thử nghiệm và máy móc chuyên dụng để đảm bảo sản phẩm được sản xuất đúng như thiết kế ban đầu.

Đối với các nhà cung ứng, việc tham gia vào NPI được coi là một dấu mốc quan trọng, cho thấy họ có đủ năng lực kỹ thuật và độ tin cậy để đảm nhận các sản phẩm mới nhất của thương hiệu trong năm.

Hiện tại, Google đã sản xuất hàng loạt các mẫu smartphone cao cấp tại Việt Nam và thực hiện một số công đoạn kiểm định tại đây. Do đó, các nguồn tin của Nikkei Asia đánh giá việc triển khai NPI tại Việt Nam là khả thi.