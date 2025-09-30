Máy bay quân sự lớn nhất thế giới có thể chở theo phi đội chiến đấu cơ

(VTC News) -

Máy bay mới sẽ được đặt tên là WindRunner. Theo bản phác thảo, máy bay vận tải này có thể lớn hơn đáng kể so so với máy bay C-5 Galaxy - hiện là máy bay lớn nhất đang được sử dụng của không quân Mỹ.

Công ty Radia mô tả máy bay mới là máy bay vận tải siêu lớn. Mục đích sản xuất máy bay nhằm lấp đầy khoảng trống về khả năng vận tải hàng không quá khổ của Mỹ và đồng minh. Vì thế, WindRunner được thiết kế để tối đa hóa thể tích hàng hóa bên trong, thay vì khối lượng tải trọng.

Kích thước của máy bay đặc biệt lớn với chiều dài 108 mét, sải cánh 80 mét và chiều cao 24 mét.

Máy bay vận tải chiến lược C-5 và C-17 của Không quân Mỹ.

Theo Radia, máy bay vận tải chiến lược mới sẽ có sức chứa hơn 6.800 mét khối, tương đương khoảng bảy lần so với máy bay C-5. Máy bay vận tải mới dự kiến có thể vận chuyển 12 trực thăng tấn công AH-64 Apache, sáu trực thăng vận tải CH-47 Chinook, hoặc bốn trực thăng CV-22, máy bay chiến đấu F-16 hoặc máy bay chiến đấu tàng hình F-35C trong một phi vụ.

Hơn nữa, máy bay này có thể hoạt động từ đường băng chưa trải nhựa dài khoảng 1.800 mét, giúp hỗ trợ tốt hơn cho các hoạt động trong điều kiện mặt đất khắc nghiệt.

Đáng chú ý là máy bay sẽ có tải trọng tối đa thấp hơn nhiều so với C-5, ở mức 130.000 kg, hoặc An-124 ở mức 150.000 kg, với giới hạn chỉ 72.575 kg. Nghĩa là, thiết kế sẽ nhấn mạnh vào thể tích bên trong lớn, mang theo các vật phẩm lớn hơn như máy bay đã lắp ráp hoàn chỉnh, thay vì mang theo các khí tài có khối lượng lớn như xe tăng.

Đưa máy bay chiến đấu F-18 đã tháo cánh lên máy bay vận tải C-5.

Máy bay C-5 Galaxy bắt đầu được sản xuất vào năm 1968, chiếc cuối cùng được chế tạo vào năm 1989, năm Chiến tranh Lạnh kết thúc. Máy bay vận tải lớn duy nhất có thể so sánh được là An-124 của Liên Xô, đã ngừng sản xuất vào năm 2004, và Nga hiện đang tìm cách phát triển máy bay kế nhiệm.

Điều này đã khiến chiếc Y-20 nhỏ hơn nhiều của Trung Quốc trở thành máy bay vận tải lớn nhất thế giới đang được sản xuất hiện nay, mặc dù một số báo cáo cho thấy nước này cũng đang phát triển một loại máy bay vận tải lớn hơn.

Các vấn đề ngày càng nghiêm trọng ảnh hưởng đến ngành hàng không Mỹ và việc thiếu các chương trình phát triển máy bay vận tải lớn trong hơn nửa thế kỷ qua cũng đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về tính khả thi của chương trình mới.

Tuy nhiên, nếu chương trình triển khai thành công, điều này sẽ có tác động mang tính chuyển đổi đối với hoạt động hậu cần của Mỹ và khối phương Tây nói chung, đặc biệt có giá trị ở Thái Bình Dương, nơi các hoạt động hậu cần được đánh giá phải chịu áp lực rất lớn do khoảng cách và các vấn đề địa chính trị.