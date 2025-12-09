Nhồi máu cơ tim gia tăng đột biến, bác sĩ cảnh báo yếu tố nguy cơ

(VTC News) -

Bệnh nhân nam (51 tuổi, ngụ TP.HCM) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức (TP.HCM) trong tình trạng mệt mỏi, khó thở đột ngột.

Kết quả chụp mạch vành cho thấy người bệnh bị tắc hoàn toàn động mạch vành phải. Ê-kíp bác sĩ đã can thiệp cấp cứu, tái thông mạch ngay trong đêm. Nhờ đến viện kịp “thời gian vàng”, bệnh nhân được cứu sống.

Từ tháng 11 đến nay, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức ghi nhận số ca cấp cứu nhồi máu cơ tim tăng đột biến. Có ngày bệnh viện tiếp nhận liên tiếp 4 trường hợp, mức cao nhất từ trước đến nay.

Số ca nhồi máu cơ tim nhập viện cấp cứu gia tăng trong thời điểm giao mùa. (Ảnh: BVCC)

Bs Trần Nhân Nghĩa, Khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức cho biết: “Thời gian gần đây, nhiệt độ tại TP.HCM dao động từ khoảng 20 - 32 độ, biên độ nhiệt độ lớn là điều kiện khiến huyết áp dễ biến động, hệ thần kinh giao cảm hoạt hóa mạnh, gia tăng nguy cơ co thắt mạch vành ở người có bệnh lý tim mạch nền”.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) cũng ghi nhận xu hướng gia tăng ca cấp cứu nhồi máu cơ tim. Mỗi ngày, đơn vị tiếp nhận 2–3 trường hợp buộc phải can thiệp khẩn.

Nhóm bệnh nhân chủ yếu là người có bệnh nền tim mạch, đặc biệt từ 50 tuổi trở lên. Các yếu tố nguy cơ thường gặp gồm tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu và hút thuốc lá. Bác sĩ cũng lưu ý nguy cơ di truyền: nếu trong gia đình bố mắc bệnh trước 55 tuổi hoặc mẹ trước 65 tuổi, con cái cần theo dõi sát và khám tim mạch định kỳ.

TS. BS Châu Đỗ Trường Sơn. Phó Trưởng Khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhấn mạnh:“ Nam giới thường bắt đầu có nguy cơ từ khoảng 45 tuổi, nữ giới sau 55 tuổi. Đa số ở tuổi này đều có sẵn xơ vữa mạch vành mà không hay biết. Cùng với đó là lối sống ít vận động, ăn uống nhiều chất béo, stress, hút thuốc khiến cũng là những nguyên nhân dẫn đến nhồi máu cơ tim”.

Bệnh nhân nhồi máu cơ tim điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Theo bác sĩ, nhồi máu cơ tim thường gây đau, nặng ngực, khó thở, đổ mồ. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu, nhiều người có biểu hiện mơ hồ nên dễ bỏ qua như thỉnh thoảng nhói ngực, tức nhẹ, khó thở khi gắng sức… Một số trường hợp đau vùng thượng vị nên nhầm với đau bao tử, dẫn đến vào viện trễ.

Nhồi máu cơ tim nếu không can thiệp kịp thời sẽ làm cơ tim thiếu máu và hoại tử. Thời gian vàng để cứu cơ tim là 3-6 giờ sau khi khởi phát. Chậm hơn, nguy cơ tử vong hoặc suy tim nặng sẽ tăng cao. Ở châu Âu, một số trường hợp vẫn cố gắng can thiệp trong 24-48 giờ đầu, nhưng sau thời điểm này hầu như không còn hiệu quả.

Khi gặp người có dấu hiệu nghi nhồi máu cơ tim, việc quan trọng nhất là giữ bệnh nhân nằm yên và gọi cấp cứu. “Không nên để bệnh nhân đứng, ngồi hay tự di chuyển vì có thể đột ngột ngừng tim và té ngã. Xe cấp cứu có đầy đủ trang bị xử trí ngưng tim, do đó an toàn hơn nhiều”, bác sĩ Trường Sơn nói.

Bác sĩ khuyến cáo trong bối cảnh thời tiết TP.HCM se lạnh, người có yếu tố nguy cơ tim mạch cần giữ ấm cơ thể, hạn chế ra ngoài khi nhiệt độ xuống thấp. Về lối sống, chuyên gia nhấn mạnh không hút thuốc lá, giảm muối, hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, nội tạng; ưu tiên cá, thịt trắng và rau xanh.

Đặc biệt, người mắc đái tháo đường, rối loạn mỡ máu và tăng huyết áp phải tuân thủ điều trị, tái khám đúng lịch. Đây đều là những bệnh lý âm thầm gây tổn thương mạch máu, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim nếu chủ quan.

Ngoài ra, người dân nên khám sức khoẻ định kỳ, đối với người từ 50 tuổi trở lên cần được xét nghiệm tiểu đường và rối loạn mỡ máu. Phát hiện sớm các nguy cơ là cách tốt nhất để tránh nhồi máu cơ tim.