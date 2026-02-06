Thống nhất để Đồng Nai làm dự án kéo dài Metro số 1 đến sân bay Long Thành

(VTC News) -

HĐND TP.HCM đã thống nhất thông qua tờ trình của UBND TP.HCM để UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền, thực hiện dự án kéo dài tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo HĐND TP.HCM, trong bối cảnh triển khai các dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), việc xác định rõ cơ quan có thẩm quyền thực hiện là điều kiện bắt buộc, bảo đảm tính thống nhất trong thực hiện, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật và tạo cơ sở pháp lý để triển khai dự án hiệu quả.

TP.HCM thống nhất để Đồng Nai chủ trì dự án kéo dài Metro số 1 đến sân bay Long Thành.

Việc thống nhất đầu mối quản lý dự án cũng nhằm bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Đường sắt, Nghị quyết số 188 của Quốc hội và các quy định pháp luật liên quan về đầu tư theo phương thức PPP.

Thẩm tra nội dung Tờ trình, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM cho biết, việc UBND TP.HCM đề xuất thống nhất để UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền, phù hợp với chủ trương đã được HĐND TP.HCM thông qua tại Nghị quyết số 510.

Ban Kinh tế - Ngân sách cũng đánh giá phương án này sẽ tạo thuận lợi trong công tác quản lý, điều hành dự án, do phần lớn chiều dài tuyến kéo dài nằm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đồng thời bảo đảm tính thống nhất trong quá trình chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư và tổ chức thực hiện dự án.

Tuy nhiên, UBND TP.HCM và UBND tỉnh Đồng Nai cần sớm xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, rõ ràng về trách nhiệm, quyền hạn của từng địa phương. Đặc biệt trong các nội dung liên quan đến giải phóng mặt bằng, bố trí vốn, chia sẻ rủi ro và khai thác, vận hành...

Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên phát huy hiệu quả đặc biệt sau hơn 1 năm vận hành.

Bên cạnh đó, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị làm rõ hơn phương án tài chính, khả năng cân đối nguồn lực và hiệu quả đầu tư của dự án, bảo đảm tính khả thi, tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai.

Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất trình HĐND TP.HCM xem xét, quyết định thông qua Nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý để 2 địa phương phối hợp triển khai dự án Metro liên vùng quan trọng này trong thời gian tới.

Tại Kỳ họp thứ 7 ngày 26/12/2025, HĐND TP.HCM khóa X đã thông qua danh mục bổ sung 5 dự án metro theo Nghị quyết 188 của Quốc hội, về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP Hà Nội và TP.HCM.

Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên kéo dài đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai nối với sân bay Long Thành là một trong 5 dự án này. Việc kéo dài Metro số 1 từ ga cuối Bến xe Suối Tiên đến sân bay Long Thành được cho là giải quyết nhu cầu cấp bách về kết nối TP.HCM và Đồng Nai; khai thác hiệu quả sân bay Long Thành, các dịch vụ đô thị, du lịch, logistics và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của 2 địa phương.

Ngoài các tuyến metro, TP.HCM và Đồng Nai đang cấp tập đầu tư nhiều dự án đường bộ nối 2 địa phương và sân bay Long Thành.

Dự án kéo dài tuyến Metro số 1 đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành được triển khai theo phương thức PPP, đi qua TP.HCM và Đồng Nai.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 41,4km, được chia thành 3 đoạn chính.

Đoạn 1 dài khoảng 6,1 km, từ ga S0 (Tân Vạn) đến ga Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai (SC), trong đó đoạn đi qua TP.HCM khoảng 1,1 km.

Đoạn 2 dài khoảng 28,2 km, từ ga SC đến ga SA, kết nối với tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành.

Đoạn 3 là đoạn tuyến vào sân bay Long Thành, dài khoảng 7,1km, đi song song với tuyến metro Thủ Thiêm – Long Thành và đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

Dự án sử dụng công nghệ đường sắt đô thị (MRT). Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 60.261,8 tỷ đồng, trong đó phần vốn đầu tư theo hình thức PPP (hợp đồng BT) khoảng 55.938,6 tỷ đồng.

Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự kiến khoảng 4.323,2 tỷ đồng. Bao gồm khoảng 3.408,1 tỷ đồng tại Đồng Nai và 915,1 tỷ đồng tại TP.HCM.

Thời gian thực hiện dự kiến giai đoạn 2026 – 2029.

Theo UBND TP.HCM, việc kéo dài tuyến Metro số 1 không chỉ góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông đường sắt đô thị, mà còn tạo trục kết nối vận tải công cộng khối lượng lớn giữa trung tâm TP.HCM với đô thị mới và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Dự án được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông đường bộ, thúc đẩy liên kết vùng Đông Nam Bộ, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội cho cả TP.HCM và tỉnh Đồng Nai trong dài hạn.