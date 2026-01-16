Đồng Nai thông qua nghị quyết về dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành

Ngày 16/1, tại Kỳ họp thứ 9, khoá X (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Nai xem xét, thống nhất thông qua 4 nghị quyết quan trọng đối với định hướng phát triển kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua 4 nghị quyết quan trọng thúc đẩy kết nối vùng, phát triển hạ tầng. (Ảnh: H.A)

Cụ thể, trên cơ sở các tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban thuộc HĐND, HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua 4 nghị quyết quan trọng gồm: Thống nhất UBND TP.HCM làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành theo phương thức đối tác công tư (PPP)

Đưa Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - TP.HCM vào danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2026 của tỉnh; Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Xây dựng mương thoát nước mưa và thoát nước thải ngoài hàng rào Khu công nghiệp Minh Hưng Sikico mở rộng; Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (bổ sung lần 1 năm 2026).

Những nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này là cơ sở pháp lý quan trọng để UBND tỉnh Đồng Nai và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện, góp phần tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực đầu tư, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số, tăng thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.