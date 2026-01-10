Hai siêu nút giao nối cao tốc với sân bay Long Thành tăng tốc về đích

Nút giao giữa hai tuyến T1 và T2 được xem là “trái tim” của toàn bộ dự án. Công trình không chỉ kết nối trực tiếp hai tuyến đường mới mà còn điều tiết dòng xe theo trục Bắc - Nam (tuyến T1) và Đông - Tây (tuyến T2). Với thiết kế đa tầng, các làn xe tách biệt, nút giao này được kỳ vọng bảo đảm lưu thông liên tục, hạn chế nguy cơ ùn tắc khi sân bay Long Thành đi vào khai thác.