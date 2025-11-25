CEO Diễn đàn Kinh tế Thế giới: AI là công cụ, không thể thay con người

Đó là quan điểm của Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2025, trong phần thảo luận xoay quanh bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ, người trẻ cần làm gì?
Dữ liệu của WEF cho thấy, hiện nay, phần lớn doanh nghiệp đang tích cực đào tạo lại nhân sự và tuyển dụng người có khả năng làm việc song hành với AI. Theo ông, điều quan trọng nhất là năng lực kết nối liên ngành. Ông Stephan Mergenthaler nêu quan điểm cần sử dụng AI có trách nhiệm. Người dùng AI hãy bắt đầu từ từng quyết định nhỏ trong tổ chức.
"Việt Nam có lợi thế đặc biệt là dân số trẻ, tư duy linh hoạt và khả năng thích ứng nhanh. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển hệ sinh thái AI mạnh mẽ, giữ chân nhân tài và thu hút nguồn lực chất lượng cao. Thế hệ trẻ với sự hiểu biết tự nhiên về công nghệ sẽ là lực lượng quyết định việc triển khai AI một cách an toàn và minh bạch", Giám đốc điều hành WEF khẳng định.
Trả lời câu hỏi về rào cản lớn nhất khiến doanh nhân trẻ khó tạo ra các giải pháp trí tuệ nhân tạo, ông Stephan Mergenthaler cho rằng sai lầm phổ biến của người trẻ là phụ thuộc vào AI, khi cần giải quyết vấn đề, nhiều người sẽ nghĩ đến công nghệ trước thay vì nghĩ đến vấn đề cần giải quyết.
Theo ông, thế giới bàn nhiều về việc AI nâng cao năng suất lao động cho doanh nghiệp, thay thế người lao động hay mở ra lĩnh vực mới. Tuy nhiên, nhiều năm qua, vấn đề này vẫn quá trừu tượng.
Ông Stephan Mergenthaler nêu quan điểm: Điều cần thiết là đưa AI xuống mặt đất, biến chúng thành các dự án cụ thể cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải “soi” thật sâu vào bài toán khó nhất của mình, đó là những câu hỏi mà sức người không thể giải quyết triệt để. Khi đó, AI sẽ là đối tác, công cụ giúp việc để triển khai giải pháp.
Cũng theo ông Stephan Mergenthaler, hiện các mô hình hợp tác công - tư hiệu quả nhất là những cộng đồng học tập chung, nơi doanh nghiệp vừa học từ kinh nghiệm toàn cầu, vừa được hỗ trợ triển khai bài toán thật. Tư duy thiết kế, năng lực đặt câu hỏi, sự tò mò và kỹ năng cơ bản vẫn là gốc rễ, để người trẻ sử dụng AI một cách đúng đắn.
“Các phần mềm AI thông minh hơn mỗi ngày, giúp người dùng không còn rào cản sử dụng. Điều quan trọng là tạo ra môi trường để ý tưởng lan tỏa, đồng thời tăng cường “trí tuệ nhận thức số” gồm khả năng phân biệt thông tin, hiểu rủi ro và sử dụng công nghệ có trách nhiệm”, ông Stephan Mergenthaler nói.
Giám đốc Diễn đàn kinh tế thế giới chia sẻ, con người thay vì hỏi AI, hãy tự mình suy nghĩ và lên kế hoạch. Tính nguyên bản, sự sáng tạo, đam mê rất quan trọng, AI không thể thay con người. Đừng để hành động bị dẫn dắt bởi công cụ thay vì tư duy.
Diễn đàn Kinh tế mùa thu diễn ra ngày 25 - 27/11 tại Khu đô thị Sala - TP.HCM. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, khách quốc tế sẽ tham dự và phát biểu tại diễn đàn.
Thủ tướng cũng sẽ tham gia phiên đối thoại chính sách cấp cao giữa Việt Nam và lãnh đạo WEF, với chủ đề “Khoa học, công nghệ định hình Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình”, tập trung định hướng hợp tác chiến lược trong lĩnh vực kinh tế xanh, công nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo.
Trong khuôn khổ diễn đàn, đại diện các đoàn khách quốc tế sẽ tham quan các doanh nghiệp công nghệ đặt trụ sở tại TP.HCM và tham quan các danh lam thắng cảnh tại thành phố.