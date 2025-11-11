Thủ tướng đối thoại khoa học công nghệ, định hình Việt Nam trong kỷ nguyên mới

(VTC News) -

Theo UBND TP.HCM, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025 diễn ra từ ngày 24 đến 30/11 với nhiều hoạt động cấp cao.

Đặc biệt, trong phiên chính thức ngày 26/11, lãnh đạo Chính phủ và các đại biểu sẽ thảo luận chủ đề “Hợp tác vì mục tiêu xanh trong kỷ nguyên số hướng tới nền kinh tế thông minh”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo UBND TP.HCM chủ trì Đối thoại chính sách tại Diễn đàn kinh tế TP.HCM năm 2024. (Ảnh: BTC)

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) sẽ có phiên đối thoại chính sách cấp cao, với chủ đề "Khoa học, công nghệ định hình Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình".

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu là sự kiện quốc tế quy mô lớn nhất trong năm, do UBND TP.HCM tổ chức, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Năm nay, mở đầu chuỗi hoạt động, vào ngày 25/11, Giám đốc điều hành của WEF - ông Stephan Mergenthaler, sẽ trực tiếp chia sẻ, truyền cảm hứng cho giới trẻ Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp trẻ và khởi nghiệp, về tầm nhìn toàn cầu trong thúc đẩy chuyển đổi xanh - số và phát triển kinh tế thông minh, tại talk show "Intelligent Generation NOW".

Chiều 25/11 diễn ra tiệc trà CEO500 - Tea Connect, là không gian đối thoại cấp cao giữa Chính phủ Việt Nam và UBND TP.HCM với hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Ngày 27/11 là một loạt hoạt động tập trung vào việc kết nối, trải nghiệm và tăng cường hợp tác quốc tế. UBND TP.HCM cũng dịp giới thiệu các doanh nghiệp nổi bật, hệ sinh thái công nghệ và đổi mới sáng tạo đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam nói chung và tại TP nói riêng, nhằm kết nối đầu tư và tăng cường hợp tác giữa các bên.

Các hoạt động này thể hiện cam kết hợp tác lâu dài của TP.HCM với cộng đồng quốc tế, đồng thời tôn vinh tinh thần kết nối - sáng tạo - hội nhập, đưa Diễn đàn Kinh tế Mùa thu trở thành sự kiện đối thoại quốc tế có tầm ảnh hưởng khu vực.

Với chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025 dự kiến quy tụ hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự là các chuyên gia, học giả và nhà hoạch định chính sách uy tín, những người đang trực tiếp dẫn dắt xu thế chuyển đổi xanh và chuyển đổi số toàn cầu.

Diễn đàn có sự đồng hành của WEF, các tổ chức, định chế quốc tế như UNESCO, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á, Quỹ Tiền tệ quốc tế, Liên minh Viễn thông quốc tế, các Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) trong mạng lưới toàn cầu của WEF…

Năm nay Diễn đàn dự kiến có sự tham gia của nhiều tập đoàn công nghệ, logistics, năng lượng, tài chính, đô thị thông minh cũng như các tổ chức học thuật, nghiên cứu hàng đầu Việt Nam và thế giới, như Foxconn, Schneider Electric, Siemens, MassRobotics, Qualcomm, Ant Group, Tập đoàn Sunwah, Tập đoàn Huawei, Đại học Thành phố Hong Kong, Đại học Quốc gia Seoul, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, Đại học RMIT Việt Nam, CMC, Nam Á Bank, Trường Hải, Viettel…

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, lãnh đạo các bộ, ngành và lãnh đạo UBND TP.HCM, các tỉnh thành sẽ trực tiếp tham dự nhiều hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn.