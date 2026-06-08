Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cũng đặt ra yêu cầu xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam văn minh, phát triển toàn diện, có ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn và trong xây dựng nông thôn mới. "Giai cấp nông dân và Hội Nông dân sẽ phải làm gì và làm như thế nào để đáp ứng được những yêu cầu đó và có nhiều đóng góp quan trọng vào việc thực hiện hoàn thành hai mục tiêu 100 năm, đó là 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045 mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đề ra?", Thường trực Ban Bí thư đặt vấn đề.