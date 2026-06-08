Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các Nghị quyết của Bộ Chính trị.