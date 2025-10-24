Hai trường công an tuyển bổ sung, thí sinh thêm cơ hội trúng tuyển

(VTC News) -

Ngày 23/10, Học viện Cảnh sát nhân dân thông báo tuyển bổ sung 4 chỉ tiêu đại học chính quy như sau:

Vùng tuyển sinh Chỉ tiêu Giới tính Phương thức xét tuyển Vùng 1 (các tỉnh miền núi phía Bắc cũ: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La) 2 Nam Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an. Vùng 2 (các tỉnh, thành đồng bằng và trung du Bắc Bộ cũ: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh. 1 Nam Xét tuyển thẳng Vùng 2 1 Nam Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy cũng thông báo tuyển 2 chỉ tiêu vào ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo các phương thức: Xét tuyển thẳng; Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Học viện Cảnh sát nhân dân và Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy cho biết, thí sinh đủ điều kiện nộp hồ sơ nếu từng tham gia dự tuyển vào các trường công an nhưng không trúng tuyển, hoặc chưa nhập học tại các trường ngoài ngành.

Trường hợp không có thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo từng phương thức thì áp dụng phương thức xét tuyển theo điểm bài thi đánh giá xét từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu. Điểm xét tuyển là điểm bài thi đánh giá tuyển sinh của Bộ Công an theo thang điểm 100 cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

Công thức tính như sau: ĐXT = BTBCA + ĐC*10/3.

(Trong đó ĐXT: điểm xét tuyển; BTBCA: điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an; ĐC: điểm cộng ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng và điểm thưởng).

Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ, các trường xét lần lượt theo điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an và điểm phần trắc nghiệm trong bài thi này.

Thí sinh nộp hồ sơ về Học viện Cảnh sát nhân dân và Đại học Phòng cháy chữa cháy từ nay đến 17h ngày 27/10.