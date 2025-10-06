Ống thông niệu quản 'ngủ quên' trong cơ thể người phụ nữ suốt 15 năm

(VTC News) -

Người phụ nữ 33 tuổi đến khám tại Bệnh viện 19-8 vì đau lưng trái, tiểu buốt, không ngờ đang mang trong cơ thể ống thông niệu quản (Sonde JJ) được đặt cách đây 15 năm, chưa từng rút ra.

Kết quả chẩn đoán cho thấy, chị bị sỏi thận trái, sỏi niệu quản trái đoạn 1/3 dưới, kèm theo một Sonde JJ cũ bám đầy sỏi, di lệch bất thường, gây tắc nghẽn và tiềm ẩn nguy cơ suy thận.

Trước đó, chị bệnh nhân từng phẫu thuật lấy sỏi niệu quản vào năm 2010 và được đặt Sonde JJ - một ống thông dẫn lưu nước tiểu từ thận xuống bàng quang sau mổ. Tuy nhiên, sau phẫu thuật, vì bận rộn và chủ quan, chị bỏ lỡ lịch tái khám và hoàn toàn quên việc phải rút ống theo khuyến cáo của bác sĩ.

“Sonde JJ thường chỉ nên lưu trong cơ thể từ 2 đến 8 tuần, tùy tình trạng bệnh. Để quá lâu có thể dẫn đến hình thành sỏi quanh ống, nhiễm khuẩn tiết niệu, thậm chí suy giảm chức năng thận”, ThS.BS CKII Nguyễn Trần Thành, Khoa Ngoại Tiết niệu – Bệnh viện 19-8, cho biết.

Bác sĩ phẫu thuật cho người bệnh.

Trường hợp này buộc bác sĩ phải đánh giá kỹ lưỡng và phối hợp đa chuyên khoa để lên kế hoạch xử trí. Ê-kíp thực hiện ba kỹ thuật song song: Nội soi niệu quản tán sỏi bằng laser; rút bỏ Sonde JJ tồn tại 15 năm và thay thế bằng ống mới; nội soi tán sỏi qua da từ thận trái, làm sạch toàn bộ sỏi còn lại.

Ca phẫu thuật thành công nhờ sự phối hợp giữa Khoa Ngoại Tiết niệu, Gây mê Hồi sức và các chuyên khoa liên quan. Sau mổ, bệnh nhân ổn định nhanh, không còn sỏi và được xuất viện sau ba ngày.

Các bác sĩ cho biết đây là một trong những trường hợp hiếm gặp và điển hình cho thấy sự chủ quan trong điều trị có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Sonde JJ tuy nhỏ nhưng đóng vai trò lớn trong phẫu thuật tiết niệu, và tuyệt đối không được xem nhẹ việc tái khám hay rút ống đúng thời gian.