(VTC News) -

Sáng 4/9 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức họp báo công bố, phát động Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2025.

Đây là Giải thưởng uy tín, chính thức trong lĩnh vực công nghệ số của Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) được tổ chức bắt đầu từ năm 2020, để trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm công nghệ số xuất sắc được nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam nhằm giải các bài toán Việt Nam và đi ra quốc tế.

Nghi thức phát động Giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam 2025. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Năm nay, lần đầu tiên Giải thưởng sẽ tôn vinh các sản phẩm công nghệ số chiến lược xuất sắc trong Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược tại Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 của Thủ tướng.

Theo đó, Hạng mục Sản phẩm công nghệ số chiến lược là các sản phẩm ứng dụng gồm: Trí tuệ nhân tạo, bản sao số, thực tế ảo/thực tế tăng cường; công nghệ điện toán đám mây, lượng tử, dữ liệu lớn; công nghệ Blockchain; công nghệ mạng di động thế hệ sau (5G/6G); công nghệ robot và tự động hóa; công nghệ chip bán dẫn.

Ngoài ra, Giải thưởng còn có 7 hạng mục khác gồm: Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng (công nghiệp công nghệ thông tin; công nghiệp khai thác; công nghiệp năng lượng, chế biến, chế tạo; công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng; xây dựng); Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường (nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, tài nguyên và môi trường); Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực giao thông vận tải, bưu chính và logistics; Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội; Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ (tài chính, ngân hàng, thương mại, bảo hiểm, du lịch); Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài; Sản phẩm công nghệ số tiềm năng.

Năm 2025 là năm thứ sáu Giải thưởng được tổ chức và là năm đầu tiên được Bộ KH&CN (sau khi hợp nhất) tổ chức. Bộ Khoa học và Công nghệ sau hợp nhất với vai trò mới là cơ quan chủ lực dẫn dắt 4 trụ cột then chốt: Khoa học - Công nghệ - Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số.

Với tinh thần đó, Giải thưởng năm 2025 sẽ tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc, mang tự hào trí tuệ Việt Nam, thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình để tăng tốc, bứt phá phát triển kinh tế số, số hoá các ngành kinh tế, tạo bước nhẩy vọt về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đồng thời hướng tới mục tiêu làm chủ các công nghệ cốt lõi, công nghệ nền tảng, công nghệ chiến lược.

Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào tháng 12/2025 trong khuôn khổ Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.