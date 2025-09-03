Đầu tư vừa túi tiền, vẫn sở hữu tai nghe tiệm cận chất lượng flagship

(VTC News) -

Tai nghe tốt có cần phải đắt tiền?

Trong suy nghĩ của nhiều người, để sở hữu một chiếc tai nghe tốt cần phải chi ra vài triệu đồng, thậm chí là cả chục triệu. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn chính xác. Ngày nay, tai nghe không dây TWS xuất hiện với nhiều chủng loại, mức giá và xuất xứ khác nhau, mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn hơn. Trước hết, có lẽ người dùng cần trả lời câu hỏi: Một chiếc tai nghe "tốt" thật sự cần có những yếu tố gì?

Câu trả lời nằm ở các tiêu chí cốt lõi: Chất âm ấn tượng cùng khả năng chống ồn để duy trì sự tập trung và mang lại trải nghiệm đắm chìm trong âm nhạc, thời lượng pin dài và khả năng sạc nhanh, thiết kế nhẹ để thoải mái khi đeo trong thời gian dài, và kết nối ổn định để trải nghiệm không gián đoạn. Đây chính là những yếu tố quan trọng để đảm bảo trải nghiệm hàng ngày, mà không nhất thiết phải chi hàng triệu đồng mới có được.

Với sự phát triển của các mẫu tai nghe không dây TWS thế hệ mới, cùng sự hiện diện mạnh mẽ của các thương hiệu Á Đông, như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… trong cuộc chơi này, ngày nay người dùng hoàn toàn có thể sở hữu một sản phẩm có chất lượng tiệm cận phân khúc cao cấp, nhưng với mức giá phù hợp hơn.

Điều này đáp ứng đúng với nhóm sinh viên hay người trẻ mới đi làm, thường có ngân sách hạn chế và luôn tìm kiếm các giải pháp tiết kiệm. Họ cần một chiếc tai nghe vừa phù hợp với túi tiền nhưng vẫn phải đáp ứng tốt các nhu cầu nghe gọi và giải trí.

Bên cạnh đó, những người làm nghề như shipper hay nhân viên bán hàng cần một chiếc tai nghe với chất lượng âm thanh tốt, khả năng chống ồn hiệu quả trong môi trường ồn ào, kết nối ổn định và thời gian sử dụng lâu dài, để họ có thể duy trì công việc suốt cả ngày, ngay cả khi di chuyển liên tục trên đường.

Tai nghe mới của Huawei: Giá dưới 1 triệu đồng, tiệm cận chất lượng flagship

Trong bối cảnh đó, Huawei, ông lớn công nghệ Trung Quốc, tiếp tục khẳng định vị thế của mình với các sản phẩm âm thanh. Không chỉ ghi dấu ấn với các dòng tai nghe cao cấp, hay những dòng tai nghe thời trang đột phá, hãng còn liên tục cải tiến những sản phẩm ở phân khúc phổ thông.

Đó là lý do tại sao dòng FreeBuds SE luôn nằm trong top sản phẩm bán chạy của thương hiệu này - điển hình như tai nghe FreeBuds SE 3 chạm mốc hơn 6.000 sản phẩm bán ra trên nền tảng thương mại điện tử.

Tai nghe giá rẻ HUAWEI FreeBuds SE 3 chạm mốc hơn 6.000 chiếc bán ra trên nền tảng thương mại điện tử.

Liệu thế hệ tiếp theo - HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC - có đạt được những con số ấn tượng như người tiền nhiệm?

Năm nay, Huawei lần đầu tích hợp tính năng chống ồn chủ động, với 3 chế độ khác nhau, trên mẫu tai nghe mới HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC. Đây là sự lựa chọn cho những ai tìm kiếm tai nghe tích hợp nhiều tính năng công nghệ mà không phải chi quá nhiều tiền.

Với mức giá dưới 1 triệu đồng, sản phẩm vẫn sở hữu những tính năng thường thấy ở tai nghe cao cấp. Thời lượng pin ấn tượng cho phép bạn nghe nhạc liên tục 10 giờ và tổng cộng lên đến 50 giờ khi sử dụng với hộp sạc, cùng khả năng sạc nhanh chỉ trong 10 phút để nghe thêm 4 giờ.

Bên cạnh đó, đúng như tên gọi, FreeBuds SE 4 ANC được trang bị công nghệ chống ồn chủ động nhiều chế độ, giúp bạn nghe gọi rõ ràng dù đang ở trong quán cafe đông đúc hay di chuyển ngoài đường. Với thiết kế nhẹ chỉ 4,3g mỗi tai, bạn có thể đeo thoải mái suốt cả ngày.

Người bạn đồng hành trong cuộc sống hiện đại

HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC chính là lựa chọn hoàn hảo cho những ai lần đầu sử dụng tai nghe chống ồn, đặc biệt là các bạn sinh viên, người trẻ đi làm, nhân viên giao hàng cần tai nghe để gọi điện liên tục. Trong nhịp sống hiện đại, chiếc tai nghe này sẽ là “người bạn đồng hành” lý tưởng, giúp bạn luôn giữ kết nối, giữ sự tập trung và duy trì nguồn cảm hứng với âm nhạc cả ngày dài.

HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC là lựa chọn lý tưởng cho người dùng phổ thông muốn trải nghiệm những tính năng của tai nghe flagship, với mức giá hợp lý.

Tại thị trường Việt Nam, tai nghe HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC sẽ chính thức được mở bán vào ngày 9/9 tới đây, với nhiều chương trình ưu đãi mở bán hấp dẫn. Đây hứa hẹn sẽ là “tân binh” Huawei tiếp theo gây sốt trong cộng đồng những người yêu công nghệ.