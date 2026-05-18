Chi tiết bảng lương Công an từ 1/7

Chính phủ quyết định tăng lương cơ sở từ 2,34 lên 2,53 triệu đồng, áp dụng từ ngày 1/7/2026.

Lương cơ sở là căn cứ để tính lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo công thức: Lương = lương cơ sở x hệ số lương, chưa bao gồm các khoản phụ cấp.

Theo quy định, sĩ quan Công an Nhân dân còn được hưởng phụ cấp thâm niên (tính theo mức lương hiện hưởng và thời gian phục vụ tại ngũ) cộng với phụ cấp công vụ và phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Mức phụ cấp của sĩ quan Công an được tính bằng cách lấy hệ số phụ cấp nhân với mức lương cơ sở.

Bảng lương của Công an từ ngày 1/7/2026:

Sĩ quan Công an Nhân dân

Cấp bậc hàm Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) Đại tướng 10,40 26.312.000 Thượng tướng 9,80 24.794.000 Trung tướng 9,20 23.276.000 Thiếu tướng 8,60 21.758.000 Đại tá 8,00 20.240.000 Thượng tá 7,30 18.469.000 Trung tá 6,60 16.698.000 Thiếu tá 6,00 15.180.000 Đại úy 5,40 13.662.000 Thượng úy 5,00 12.650.000 Trung úy 4,60 11.638.000 Thiếu úy 4,20 10.626.000 Thượng sĩ 3,80 9.614.000 Trung sĩ 3,50 8.855.000 Hạ sĩ 3,20 8.096.000

Chuyên môn kỹ thuật Công an cao cấp - Nhóm 1

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) 1 3,85 9.740.500 2 4,20 10.626.000 3 4,55 11.511.500 4 4,90 12.397.000 5 5,25 13.282.500 6 5,60 14.168.000 7 5,95 15.053.500 8 6,30 15.939.000 9 6,65 16.824.500 10 7,00 17.710.000 11 7,35 18.595.500 12 7,70 19.481.000

Chuyên môn kỹ thuật Công an cao cấp - Nhóm 2

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) 1 3,65 9.234.500 2 4,00 10.120.000 3 4,35 11.005.500 4 4,70 11.891.000 5 5,05 12.776.500 6 5,40 13.662.000 7 5,75 14.547.500 8 6,10 15.433.000 9 6,45 16.318.500 10 6,80 17.204.000 11 7,15 18.089.500 12 7,50 18.975.000

Chuyên môn kỹ thuật Công an trung cấp - Nhóm 1

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) 1 3,50 8.855.000 2 3,80 9.614.000 3 4,10 10.373.000 4 4,40 11.132.000 5 4,70 11.891.000 6 5,00 12.650.000 7 5,30 13.409.000 8 5,60 14.168.000 9 5,90 14.927.000 10 6,20 15.686.000

Chuyên môn kỹ thuật Công an trung cấp - Nhóm 2

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) 1 3,20 8.096.000 2 3,50 8.855.000 3 3,80 9.614.000 4 4,10 10.373.000 5 4,40 11.132.000 6 4,70 11.891.000 7 5,00 12.650.000 8 5,30 13.409.000 9 5,60 14.168.000 10 5,90 14.927.000

Chuyên môn kỹ thuật Công an sơ cấp - Nhóm 1

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) 1 3,20 8.096.000 2 3,45 8.728.500 3 3,70 9.361.000 4 3,95 9.993.500 5 4,20 10.626.000 6 4,45 11.258.500 7 4,70 11.891.000 8 4,95 12.523.500 9 5,20 13.156.000 10 5,45 13.788.500

Chuyên môn kỹ thuật Công an sơ cấp - Nhóm 2

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) 1 2,95 7.463.500 2 3,20 8.096.000 3 3,45 8.728.500 4 3,70 9.361.000 5 3,95 9.993.500 6 4,20 10.626.000 7 4,45 11.258.500 8 4,70 11.891.000 9 4,95 12.523.500 10 5,20 13.156.000

Công nhân Công an ngạch A - Nhóm 1

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) 1 3,50 8.855.000 2 3,85 9.740.500 3 4,20 10.626.000 4 4,55 11.511.500 5 4,90 12.397.000 6 5,25 13.282.500 7 5,60 14.168.000 8 5,95 15.053.500 9 6,30 15.939.000 10 6,65 16.824.500

Công nhân Công an ngạch A - Nhóm 2

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) 1 3,20 8.096.000 2 3,55 8.981.500 3 3,90 9.867.000 4 4,25 10.752.500 5 4,60 11.638.000 6 4,95 12.523.500 7 5,30 13.409.000 8 5,65 14.294.500 9 6,00 15.180.000 10 6,35 16.065.500

Công nhân Công an ngạch B

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) 1 2,90 7.337.000 2 3,20 8.096.000 3 3,50 8.855.000 4 3,80 9.614.000 5 4,10 10.373.000 6 4,40 11.132.000 7 4,70 11.891.000 8 5,00 12.650.000 9 5,30 13.409.000 10 5,60 14.168.000

Công nhân Công an ngạch C